Liên hoan phim Cannes 2026 bế mạc, công bố các giải thưởng danh giá

Tối 23/5 (giờ địa phương), Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79 đã chính thức khép lại sau 12 ngày đêm sôi động bằng lễ bế mạc và trao giải trang trọng tại Nhà hát Grand Théâtre Lumière (Pháp). Sự kiện năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các tài năng điện ảnh thế giới, khẳng định sức sống và sự đa dạng của nghệ thuật thứ bảy.

Tại lễ bế mạc, Ban giám khảo giải thưởng chính do đạo diễn lừng danh người Hàn Quốc Park Chan-wook làm Chủ tịch đã công bố các hạng mục giải thưởng quan trọng nhất. Giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim, Cành cọ Vàng đã thuộc về bộ phim “Fjord” của đạo diễn người Romania Cristian Mungiu. Giải thưởng lớn (Grand Prix) thuộc về bộ phim “Minnoataure” của đạo diễn người Nga Andrei Zvianguintsev.

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Ban giám khảo đã quyết định trao giải đồng hạng cho hai cụm đạo diễn gồm: bộ đôi Javier Calvo & Javier Ambrossi với tác phẩm “La bola negra” và đạo diễn Pawel Pawlikowski với bộ phim “Fatherland”. Giải Biên kịch xuất sắc nhất vinh danh nhà biên kịch Emmanuel Marre với tác phẩm “Notre salut”. Trong khi đó, bộ phim “Das getraumte abenteuer” của nữ đạo diễn Valeska Grisebach giành Giải thưởng của Ban giám khảo.

Ở các hạng mục dành cho diễn viên, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho hai minh tinh Virginie Efira và Tao Okamoto với màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim “Soudain” của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất gọi tên cặp đôi Emmanuel Macchia và Valentin Campagne trong bộ phim “Coward” do Lukas Dhont đạo diễn.

Ngoài ra, tại hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard), bộ phim “Everytime” của đạo diễn Sandra Wollner đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất.

Giải Máy chiếu vàng dành cho tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim “Ben’imana” của đạo diễn Marie-Clémentine Dusabejambo.

Thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám toàn cầu như Demi Moore, Geena Davis, Zoe Saldaña, Eva Longoria, Sebastian Stan và minh tinh Ấn Độ Aishwarya Rai Bachchan, khép lại một mùa giải Cannes thành công trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Thanh Giang

Nguồn: WION.