Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ Năm, học sinh cả nước sẽ nghỉ 1 ngày theo quy định. Một số địa phương có thể cho nghỉ thêm để nối dài kỳ nghỉ, tùy hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Ảnh minh họa.

Tết Dương lịch 2026 đang là thông tin được phụ huynh và học sinh quan tâm. Theo quy định chung, ngày 1/1 là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động, học sinh và sinh viên cả nước.

Năm 2026, ngày 1/1 rơi vào thứ Năm. Vì vậy, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc sẽ nghỉ chính thức 1 ngày, là thứ Năm (1/1/2026), và trở lại trường bình thường vào thứ Sáu (2/1/2026). Trong ngày nghỉ này, giáo viên được hưởng nguyên lương theo Bộ luật Lao động.

Trên thực tế, một số địa phương - đặc biệt các tỉnh, thành phố lớn - có thể cân nhắc cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1/2026 để tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nối liền với cuối tuần. Tuy nhiên, đây không phải quy định bắt buộc và chỉ áp dụng khi có hướng dẫn cụ thể từ Sở GD&ĐT địa phương.

Theo ghi nhận hiện nay, đa số tỉnh thành vẫn giữ phương án nghỉ 1 ngày theo quy định. Phụ huynh và học sinh cần theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường để chủ động sắp xếp kế hoạch học tập và sinh hoạt trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Theo VTV