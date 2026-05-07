Israel không kích thủ đô Beirut (Lebanon) bất chấp lệnh ngừng bắn

Israel đã tiến hành không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, đánh dấu lần đầu tiên nước này tấn công Beirut kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hezbollah hồi tháng trước. Động thái mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn mong manh bị phá vỡ trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực vẫn đang tiếp diễn.

Khu phức hợp Sayyed al-Shuhadaa thuộc vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon), nơi Hezbollah từng tổ chức các sự kiện, đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết mục tiêu của cuộc không kích là một chỉ huy thuộc lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah. Truyền thông Israel đưa tin nhân vật này đã thiệt mạng, song quân đội Israel và Hezbollah chưa xác nhận thông tin.

Trước cuộc tấn công vào Beirut, Israel cũng đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi nhiều ngôi làng phía bắc sông Litani, động thái được cho là có thể mở rộng phạm vi hoạt động quân sự của Tel Aviv tại Lebanon.

Trong khi đó, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Israel và Lebanon vẫn tiếp tục, chủ yếu ở cấp đại sứ dưới sự trung gian của Mỹ. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 6/5 nhận định còn quá sớm để đề cập tới một cuộc gặp cấp cao giữa hai nước. Ông Salam nhấn mạnh việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn phải là nền tảng cho mọi cuộc đàm phán mới giữa Beirut và Tel Aviv. Nhà lãnh đạo Lebanon cũng khẳng định Beirut không tìm kiếm bình thường hóa quan hệ với Israel, mà hướng tới hòa bình, đồng thời yêu cầu Israel đưa ra lộ trình rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam nhấn mạnh rằng việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn phải là nền tảng cho mọi cuộc đàm phán mới giữa Beirut và Tel Aviv. Ảnh: France24.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được thực thi kể từ ngày 16/4 dưới sự trung gian của Mỹ, giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở miền nam Lebanon. Israel duy trì hiện diện quân sự tại một số khu vực phía nam sông Litani và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3, hơn 2.700 người đã thiệt mạng tại nước này. Trong khi đó, phía Israel cho biết Hezbollah đã phóng hàng trăm rocket và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này, khiến 17 binh sĩ và hai dân thường Israel thiệt mạng.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters