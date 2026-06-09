LHQ kêu gọi bảo vệ dân thường Palestine và nối lại hoạt động viện trợ cho Gaza

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 9/6 kêu gọi bảo vệ người Palestine tại Bờ Tây, đồng thời nhấn mạnh những cá nhân vi phạm luật pháp quốc tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Fahd Abou Haikal, một người Palestine an ủi con trai lớn Kinan Abou Haikal, sau khi chôn cất con út 7 tháng tuổi Sam Fahd Abou Haikal tại Hebron, Bờ Tây, ngày 6/6/2026. Ảnh: AFP.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi quân đội Israel mở cuộc điều tra về vụ việc một em bé Palestine 7 tháng tuổi thiệt mạng tại thành phố Hebron ở Bờ Tây sau khi binh sĩ nổ súng vào một chiếc xe dân sự. Cha mẹ của em bé bị thương nhẹ.

Ban đầu, quân đội Israel cho biết binh sĩ khai hỏa do nhận thấy mối đe dọa. Tuy nhiên, kết quả điều tra sơ bộ xác định những người trên xe là dân thường không mang vũ khí, dẫn đến việc mở cuộc điều tra chính thức.

Phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq nhấn mạnh người Palestine tại Bờ Tây cần được bảo vệ theo quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi xử lý trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm. Ông Haq cũng cho biết lực lượng Israel đã tiến hành một chiến dịch tại trại tị nạn Balata, gần thành phố Nablus ở Bờ Tây, khiến một người Palestine bị bắt giữ và nhiều người khác bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi khí cay trong các cuộc đụng độ.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn đang gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với dân thường. Cảnh báo được đưa ra sau khi nhiều ngôi nhà tại Bờ Tây bị hư hại trong các đợt tấn công và đánh chặn tên lửa gần đây.

Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu Kerem Shalom và Rafah sau các cuộc tấn công bằng tên lửa, khiến hiện không còn điểm tiếp nhận hàng hóa và viện trợ nào hoạt động vào Dải Gaza.

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc, việc ngừng đưa hàng hóa và vật tư thiết yếu vào khu vực này có thể làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất khó khăn. Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi khôi phục ngay lập tức các hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào và trên khắp Dải Gaza nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Thanh Hằng