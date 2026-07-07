LHQ chủ trì Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị AI

Tại Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị AI do Liên hợp quốc (LHQ) chủ trì ở Geneva (Thụy Sĩ), Cơ quan này kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em trước các rủi ro từ AI, đồng thời cảnh báo thế giới chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ này.

LHQ chủ trì Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị AI tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 06/7/2026. Ảnh: El Salvador News.

Phát biểu sau lễ khai mạc ngày 6/7, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock cho rằng thế giới không nên chờ đợi đến khi đạt được một khuôn khổ quản trị AI được toàn bộ 193 quốc gia thành viên LHQ đồng thuận mới bắt đầu hành động.

Theo bà Baerbock, các chính phủ, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế cần chủ động áp dụng các cơ chế bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em, trong khi tiến trình xây dựng các quy định toàn cầu vẫn đang được thúc đẩy.

Bà cảnh báo các nền tảng trực tuyến và công nghệ AI có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch, kích động thù hận hoặc bạo lực. Chủ tịch Đại hội đồng LHQ đồng thời nhấn mạnh rằng việc không hành động trước các nguy cơ từ AI cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những hệ quả tiêu cực mà công nghệ này có thể gây ra. Theo bà, mọi biện pháp quản lý AI cần dựa trên các nguyên tắc của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội ác diệt chủng.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi xây dựng “Cam kết an toàn AI cho trẻ em” ở quy mô toàn cầu. Ông cho rằng trẻ em hiện đang tiếp xúc với AI trong học tập, giao tiếp và đời sống hằng ngày khi những tác động lâu dài của công nghệ này vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị AI. Ảnh: Qazinform.

Bên cạnh đó, ông cảnh báo công nghệ AI dân sự đang ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, làm dấy lên những quan ngại về sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí tự động, thường được gọi là “robot sát thủ”.

Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị AI đã thu hút hơn 4.000 đại biểu, nhận được trên 1.500 ý kiến đóng góp bằng văn bản từ đại diện của 170 quốc gia. LHQ kỳ vọng những cuộc đối thoại tiếp theo sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách trong quản trị AI toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.