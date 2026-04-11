LHQ cảnh báo khoảng cách giàu - nghèo gia tăng, kêu gọi cải cách hệ thống tài chính toàn cầu

Báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy, khoảng cách giữa các quốc gia giàu và nghèo tiếp tục nới rộng, trong bối cảnh nhiều cam kết quốc tế nhằm thu hẹp chênh lệch phát triển vẫn chưa được triển khai hiệu quả.

Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng cách giữa các quốc gia giàu và nghèo ngày càng gia tăng. Ảnh: AFP.

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Cam kết Seville, thông qua tại hội nghị năm 2024 ở Tây Ban Nha với mục tiêu thu hẹp khoảng thiếu hụt tài chính phát triển khoảng 4.000 tỷ USD mỗi năm, được công bố trước thềm Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới dự kiến diễn ra tại Washington vào tuần tới.

Theo Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, triển vọng kinh tế toàn cầu đang chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị, trong khi Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế - xã hội Li Junhua cảnh báo những yếu tố này đang làm gia tăng khó khăn đối với các nước đang phát triển trong việc tiếp cận nguồn tài chính.

Liên hợp quốc cũng cho biết năm 2025 có 25 quốc gia cắt giảm viện trợ phát triển, khiến tổng mức hỗ trợ giảm 23% so với năm trước, trong đó Mỹ ghi nhận mức giảm lớn nhất, lên tới 59%. Xu hướng này được dự báo tiếp tục trong năm 2026 với mức giảm khoảng 5,8%.

Bên cạnh đó, các rào cản thương mại gia tăng cũng góp phần làm trầm trọng thêm khoảng cách phát triển. Mức thuế trung bình đối với hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia nghèo nhất đã tăng mạnh từ 9% lên 28% trong năm 2025, trong khi đối với các nước đang phát triển (không bao gồm Trung Quốc), mức thuế cũng tăng từ 2% lên 19%.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhiều lần kêu gọi cải cách sâu rộng hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng IMF và Ngân hàng Thế giới chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nước nghèo, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng nợ nần gia tăng.

Báo cáo nhấn mạnh Cam kết Seville hiện vẫn là “hy vọng tốt nhất” để thu hẹp khoảng cách tài chính toàn cầu, song việc triển khai còn chậm, trong khi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và sự suy giảm hợp tác quốc tế tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Thúy Hà

Nguồn: SCMP