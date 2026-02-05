LHQ cảnh báo sự trỗi dậy của IS với châu Phi là điểm nóng nghiêm trọng nhất

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo mối đe dọa từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các chi nhánh liên kết đang gia tăng trở lại trong những tháng gần đây, trong bối cảnh nhóm khủng bố này tiếp tục thích nghi, mở rộng hoạt động và tận dụng các công nghệ mới nổi. Cảnh báo được đưa ra trong báo cáo trình bày trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình khủng bố toàn cầu.

Hội đồng Bảo an LHQ họp về tình hình khủng bố toàn cầu. Ảnh: Xinhua

Phát biểu tại cuộc họp ngày 4/2, ông Alexandre Zouev, quyền Phó Tổng thư ký phụ trách Văn phòng Chống khủng bố của LHQ cho biết, IS tiếp tục lợi dụng xung đột vũ trang, bất ổn chính trị và quản trị yếu kém tại nhiều khu vực để củng cố ảnh hưởng, gây ra mối đe dọa thường trực đối với hòa bình, an ninh quốc tế, cũng như nhân quyền và phát triển. Theo báo cáo chiến lược hai năm một lần mới nhất của Tổng Thư ký LHQ, IS đã tăng cường hoạt động trên nhiều khu vực kể từ cuối năm ngoái.

Châu Phi hiện là điểm nóng nghiêm trọng nhất, khi các nhánh của IS gia tăng hoạt động tại một số địa bàn ở Tây Phi và vùng Sahel, nhất là khu vực quanh hồ Chad, gây ra những hệ lụy về an ninh, dân thường và hoạt động nhân đạo. Trong khi đó, tại Trung Đông, IS tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tại Iraq và Syria gây mất ổn định cho chính quyền địa phương. Riêng tại Syria, tình hình an ninh vẫn hết sức mong manh khi IS tiếp tục lợi dụng các khoảng trống trong quản trị và kích động căng thẳng bè phái.

Ngoài ra, các quan chức LHQ cảnh báo IS ngày càng gia tăng việc sử dụng các công nghệ mới như tiền điện tử, công cụ mạng, trí tuệ nhân tạo và hệ thống máy bay không người lái để tuyển mộ, tuyên truyền và tiến hành các hoạt động khủng bố. Dù thừa nhận công nghệ cũng mang lại cơ hội trong công tác chống khủng bố, LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng các công cụ này một cách có trách nhiệm và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lực lượng Iraq và Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của ISIS trong chiến dịch tại Syria. Ảnh: IslamiCity

Dự kiến, Hội đồng Bảo an sẽ tái khẳng định lập trường lên án mạnh mẽ IS và nhấn mạnh tầm quan trọng của các phản ứng quốc tế phối hợp, toàn diện và dựa trên pháp quyền, nhân quyền và phòng ngừa. Theo ông Zouev, việc mối đe dọa từ IS tiếp tục gia tăng bất chấp những nỗ lực đáng kể ở cấp quốc gia và quốc tế càng cho thấy sự cần thiết phải duy trì hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống khủng bố.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, Nampa, Press.UN