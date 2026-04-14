Lệnh ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, cả Nga và Ukraina cáo buộc nhau vi phạm

Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraina nhân dịp Lễ Phục sinh do tổng thống NgaVladimir Putin công bố đã hết hiệu lực sau 32 giờ. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận trong thời gian này.

Binh lính Nga bắn súng phóng lựu đạn về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 cho biết, đã ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào các vị trí của lực lượng Nga cũng như khu vực biên giới như Kursk và Belgorod, gây thiệt hại đối với dân thường. Trong khi đó, phía Ukraine cũng đưa ra các cáo buộc tương tự về các hành động vi phạm từ phía Nga.

Phía Nga khẳng định các đơn vị quân đội nước này đã tuân thủ nghiêm lệnh ngừng bắn và duy trì vị trí trong toàn bộ thời gian hiệu lực, đồng thời cho rằng tình hình thực địa hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững trong thời gian tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, Nga tiếp tục theo đuổi mục tiêu đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho tình hình tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tiến trình này phụ thuộc vào việc bảo đảm đầy đủ các lợi ích và mục tiêu chiến lược của Moscow.

Theo hãng TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, một giải pháp hòa bình bền vững “có thể đạt được ngay lập tức” nếu phía Ukraine đưa ra những quyết định mà Nga cho là cần thiết. Ông cho rằng, khi các điều kiện này được đáp ứng, tiến trình sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn hòa bình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục “chiến dịch quân sự đặc biệt” cho đến khi hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Liên quan đến nỗ lực ngoại giao, phía Nga đánh giá các cuộc đàm phán hiện vẫn rơi vào trạng thái đình trệ do tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ. Theo ông Peskov, việc thiếu tiến triển cũng liên quan đến vai trò trung gian chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ông nhận định, các cuộc thương lượng cuối cùng nhằm giải quyết xung đột sẽ “rất khó khăn, chi tiết và kéo dài”, khó có khả năng đạt kết quả trong thời gian ngắn.

Minh Phương

Nguồn: TASS, RT, AP