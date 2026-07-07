Lebanon ước tính thiệt hại chiến sự lên tới 4 tỷ USD

Chính phủ Lebanon ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp do các cuộc giao tranh tại miền Nam nước này kể từ ngày 2/3 đã lên tới khoảng 3-4 tỷ USD, trong bối cảnh Beirut tiếp tục kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép buộc Israel rút khỏi các khu vực vẫn đang kiểm soát ở miền Nam Lebanon.

Lebanonước tính thiệt hại vật chất trực tiếp do các cuộc giao tranh tại miền Nam nước này kể từ ngày 2/3 đã lên tới khoảng 3-4 tỷ USD . Ảnh: Anadolu.

Bộ trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos cho biết con số trên được đưa ra sau phiên họp nội các do Thủ tướng Nawaf Salam chủ trì và mới chỉ là đánh giá sơ bộ về thiệt hại vật chất trực tiếp.

Ông Morcos nhấn mạnh, ước tính này chưa bao gồm các tổn thất gián tiếp đối với nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất cũng như những tác động kéo dài từ các cuộc xung đột trước đây. Chính phủ Lebanon sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác đánh giá để xác định đầy đủ quy mô thiệt hại và nhu cầu tái thiết trong thời gian tới.

Trước đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ tăng cường gây sức ép đối với Israel nhằm chấm dứt việc hiện diện quân sự tại các khu vực ở miền Nam nước này mà Tel Aviv vẫn đang kiểm soát.

Theo Tổng thống Aoun, việc Israel tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các khu vực này làm suy giảm thẩm quyền của nhà nước Lebanon, cản trở việc triển khai quân đội nước này dọc khu vực biên giới và gây trở ngại cho các nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: AFP.

Nhà lãnh đạo Lebanon cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ việc thực thi khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian mà Beirut và Tel Aviv mới đạt được gần đây. Ông nhấn mạnh thỏa thuận cần được triển khai đầy đủ nhằm khôi phục chủ quyền của Lebanon và mở rộng quyền quản lý của chính phủ trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia.

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Lebanon vừa cho biết, kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự từ ngày 2/3, các cuộc tấn công đã khiến 4.319 người thiệt mạng và 12.203 người bị thương.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh dọc biên giới Israel - Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho tiến trình khôi phục ổn định lâu dài tại khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.