Lebanon chưa sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Israel; giao tranh tại biên giới tiếp diễn

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun được cho là đã thông báo với phía Mỹ rằng ông không sẵn sàng gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình đàm phán giữa hai bên. Theo lập trường này, khả năng gặp gỡ chỉ có thể được xem xét ở giai đoạn cuối, nếu các cuộc thương lượng đạt kết quả tích cực.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tham dự một phiên họp nội các tại Phủ Tổng thống ở Baabda, Lebanon. Ảnh: The Arap weekly.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Lebanon, sau nhiều tuần giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang triển khai một chương trình nhằm đối phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái của Hezbollah. Ông cũng khẳng định quân đội Israel tiếp tục phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng này tại nhiều khu vực ở Lebanon, bao gồm phía nam và phía bắc sông Litani, cũng như thung lũng Bekaa.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phá hủy một mạng lưới đường hầm mà phía Israel mô tả là cơ sở quân sự ngầm quy mô lớn, sử dụng khoảng 450 tấn chất nổ trong quá trình vô hiệu hóa. Theo IDF, hệ thống này gồm nhiều khu vực sinh hoạt, phòng ngủ, nhà tắm, bếp ăn và các điểm tập kết lực lượng, trong đó có các vị trí được cho là của đơn vị tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, nằm dưới một số công trình dân sự như trường học và cơ sở tôn giáo.

Một đường hầm lớn của Hezbollah được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện tại thị trấn Qantara, miền nam Lebanon, trong đoạn video do quân đội công bố ngày 28-4-2026. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel.

Quân đội Israel cũng cáo buộc hệ thống này được thiết kế và tài trợ bởi Iran, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết các hoạt động phá hủy nằm trong khuôn khổ chiến dịch rộng hơn nhằm loại bỏ hạ tầng quân sự của Hezbollah tại khu vực mà Israel gọi là “vùng an ninh” ở miền nam Lebanon. Đồng thời, Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với người dân tại hơn 10 thị trấn và làng mạc, yêu cầu di chuyển về phía bắc trong bối cảnh các cuộc không kích tiếp diễn.

Phía Lebanon cho biết các đợt không kích của Israel tại miền nam đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Israel khẳng định các hành động quân sự nhằm đáp trả những vi phạm và hoạt động tấn công từ phía Hezbollah.

Dù hai bên trên danh nghĩa vẫn duy trì thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, các vụ tấn công qua lại và hoạt động quân sự tại khu vực biên giới vẫn tiếp diễn trong thời gian gần đây.

Thanh Hằng

Nguồn: The Times of Israel.