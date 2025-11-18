Lê Văn Dũng - Điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập chủ động giai đoạn 2023–2025

Trong bối cảnh ngành điện đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu với tinh thần học tập chủ động và đổi mới sáng tạo. Trong đó, anh Lê Văn Dũng - kỹ thuật viên Phân xưởng Sửa chữa - nổi bật với cách tiếp cận tự học, cải tiến kỹ thuật, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Anh Lê Văn Dũng đang nghiên cứu, đọc bản vẽ kỹ thuật hệ thống thiết bị.

Chủ động học tập – nền tảng thúc đẩy đổi mới kỹ thuật

Nhiều năm qua, anh Dũng kiên trì xây dựng thói quen nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, cập nhật công nghệ mới và chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp. Một trong những dấu ấn đáng chú ý là phần mềm tra cứu tài liệu nội bộ do anh tự phát triển, được ví như “Google Offline” của phân xưởng. Ứng dụng giúp tìm kiếm tài liệu nhanh, mở file tức thời, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc và góp phần hình thành môi trường học tập trực quan, thuận tiện trong đội ngũ kỹ thuật.

Chia sẻ về hành trình tự học của anh, được đăng tải trên cổng thông tin EVNGENCO1 và của Công ty, đã trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho nhiều cán bộ kỹ thuật trong quá trình nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Giai đoạn 2023–2025, anh Dũng có nhiều sáng kiến được áp dụng thực tế vào vận hành – sửa chữa tổ máy, cụ thể: Năm 2023, anh có 1 sáng kiến cấp Tổng công ty và 5 sáng kiến cấp Công ty, tập trung vào cải tiến logic điều khiển, nâng cao giám sát thiết bị và duy trì an toàn vận hành; Năm 2024, anh tiếp tục có 4 sáng kiến cấp Tổng công ty, nổi bật là thiết kế giao diện giám sát nhiệt độ kim loại đường áp lực lò hơi và các giải pháp tích hợp truyền thông – graphic phục vụ công tác sửa chữa; Năm 2025, anh hoàn thành 4 sáng kiến cấp Công ty (đang trình Tổng công ty), hướng tới tối ưu bảo trì, nâng cao độ tin cậy thiết bị, cải tiến bảo vệ logic và tối ưu bảo dưỡng.

Nhiều sáng kiến của anh đã được đánh giá mang lại hiệu quả thực tiễn, giảm thời gian can thiệp kỹ thuật, tăng tính ổn định hệ thống và giúp tiết kiệm chi phí bảo trì – sửa chữa.

Nhân tố tích cực trong đào tạo nội bộ

Anh Lê Văn Dũng (áo trắng) đang trao đổi, chia sẻ kiến thức cho CBCNV trong công tác đào tạo nội bộ.

Không chỉ chủ động học tập, sáng tạo kỹ thuật, anh Dũng còn là nhân sự nòng cốt trong công tác đào tạo của phân xưởng. Anh chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn quy trình – tài liệu kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi và trực tiếp giảng dạy trong các lớp huấn luyện chức danh. Năm 2024, Công ty đánh giá anh là giảng viên nội bộ tiêu biểu và thường xuyên tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong các chương trình chuyển đổi số.

Tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và tính kỷ luật trong tác phong làm việc của anh đã tạo ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ kỹ thuật, nhất là lực lượng trẻ. Anh là tấm gương tiêu biểu cho phong trào học tập chủ động – một trong những giá trị quan trọng góp phần thúc đẩy năng lực đội ngũ và sự phát triển bền vững của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Trong ba năm liên tiếp, anh Lê Văn Dũng đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Công đoàn Công ty ghi nhận là cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập chủ động năm 2025. Những đóng góp nổi bật của anh tiếp tục được Công đoàn Điện lực Việt Nam tôn vinh là cá nhân điển hình trong phong trào học tập chủ động giai đoạn 2023-2025, và được công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 và Công đoàn Công ty xem xét khen thưởng trong dịp tổng kết năm.

Từ tinh thần tự học đến những sáng kiến mang tính thực tiễn cao, hành trình của anh Dũng đã khẳng định giá trị của sự chủ động đổi mới – nguồn động lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Phương Lan (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)