Lễ khai mạc SEA Games 33: Vì một Đông Nam Á hòa bình, thịnh vượng

Ngọn đuốc SEA Games 33 đã được thắp sáng trên đài lửa sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào tối 9-12. Trong gần nửa tháng tới, người hâm mộ Đông Nam Á không chỉ được sống trong những phút giây hấp dẫn, kịch tính của thể thao đỉnh cao mà còn là dịp để cùng nhau góp sức xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc SEA Games 33.

Chúng ta là một

Tối 9-12, mọi ngả đường tại Bangkok dường như đổ về sân vận động Rajamangala. Bên trong sân, hàng chục nghìn cổ động viên tạo nên một bầu không khí lễ hội. Đúng như cam kết, Lễ khai mạc SEA Games 33 mang đến một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, đậm sắc màu văn hóa.

Với thông điệp xuyên suốt “chúng ta là một”, Lễ khai mạc SEA Games 33 nhấn mạnh sự đoàn kết, thống nhất của ASEAN . Từ “một” trong thông điệp được truyền tải 3 ý nghĩa: Đó là một của sự đoàn kết, là số một trong chiến thắng và là một khởi đầu mới.

Lễ khai mạc SEA Games 33 bắt đầu bằng việc đưa khán giả quay ngược thời gian về cội nguồn SEA Games, khi Thái Lan tổ chức kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên vào năm 1959, cũng tại Bangkok. Trong bầu không khí của lễ hội, ca khúc “Thắp sáng cuộc chơi” như một sự tái khẳng định cho mục tiêu xuyên suốt của SEA Games suốt 66 năm qua: Tăng cường hợp tác, hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Chương trình nghệ thuật được kết cấu theo 5 tiết mục lớn, mỗi tiết mục mang một điểm nhấn riêng, gồm: Hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy đam mê thi đấu, khẳng định sự đa dạng văn hóa ASEAN, tôn vinh tinh thần thể thao và lời chào của tình hữu nghị: “Chúng ta là một”.

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 33.

Mặt sân Rajamangala như biến thành biển cả, trong tiết mục “dòng sông hữu nghị”. Bằng sự đầu tư công phu, tiết mục bơi nghệ thuật, biểu diễn mô tô được diễn ra ngay trong sân vận động đầy ngoạn mục. Chương trình có ý nghĩa: Mỗi quốc gia có một nền bản sắc văn hóa riêng nhưng tất cả dường như cùng chung một dòng chảy thống nhất mang tên ASEAN.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, Thái Lan vinh dự đăng cai SEA Games 33. Với tinh thần đoàn kết của 11 nước Đông Nam Á, chúng ta sẽ nỗ lực tạo nên kỳ đại hội thể thao đáng nhớ và hướng tới thành công chung.

Cùng nắm tay tiến bước

Gần một tuần qua, không khí SEA Games 33 đã bao trùm xứ chùa vàng và trên các phương tiện thông tin đại chúng của 11 quốc gia trong khu vực. Từ Bangkok tới Chonburi, các môn bóng đá, bóng chày, bóng gỗ, cầu lông... diễn ra hấp dẫn, mang đến những khoảnh khắc chiến thắng và cũng có sự tiếc nuối.

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 33.

Dẫu quá trình chuẩn bị SEA Games 33 tồn tại những hạn chế nhất định, từ tình hình mưa lũ phức tạp tại miền Nam Thái Lan khiến kế hoạch tổ chức các môn thi đấu ở tỉnh Songkhla bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Thái Lan cũng cho thấy sự thích ứng trong gian khó, cũng như chứng minh hệ thống cơ sở vật chất thể thao đồng bộ, khi chuyển toàn bộ các bộ môn thi đấu ở Songkhla về Bangkok.

Vẫn còn những lời bàn tán nước chủ nhà tổ chức các môn thi đấu có lợi cho mình, bố trí các địa điểm tập luyện, thi đấu bất lợi cho đối thủ; vẫn còn những ánh mắt hoài nghi SEA Games là sân chơi “ao làng”, nhưng cũng chính từ sân chơi khu vực, hàng nghìn vận động viên khu vực Đông Nam Á đã được thể hiện tài năng, nuôi dưỡng ước mơ vươn tầm đấu trường châu lục và thế giới. Và chỉ 9 tháng nữa, Đại hội thể thao châu Á 2026 diễn ra tại Nhật Bản, là thước đo sự trưởng thành, bứt phá của thể thao Đông Nam Á.

Diễn ra từ ngày 9 đến 20-12, SEA Games 33 tổ chức 50 môn thể thao chính thức, với 574 nội dung. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với hơn 1.100 thành viên mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu để đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Khi cựu võ sĩ Panipak Wongpattanakit - nhà vô địch Olympic môn taekwondo hai kỳ liên tiếp-thắp sáng đài lửa ở sân vận động Rajamangala cũng là lúc thể thao Đông Nam Á cùng nhìn về một hướng của niềm tin, khát vọng và bứt phá.

Theo QĐND