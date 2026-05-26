Lấy mẫu sinh phẩm 19 hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính

Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đối với 19 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2025-2026 nhằm phục vụ công tác xác định danh tính và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo buổi lấy mẫu.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 19 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Hoạt động này nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trước khi lấy mẫu, các lực lượng được quán triệt kế hoạch, phổ biến phương pháp và quy trình thực hiện. Toàn bộ quá trình lấy mẫu sinh phẩm được tiến hành nghiêm ngặt theo đúng quy định nhằm bảo đảm độ chính xác, tránh sai sót, nhầm lẫn.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cùng đại diện Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 trực tiếp theo dõi, kiểm tra quy trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện.

Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, Bộ CHQS tỉnh đã ký biên bản bàn giao 19 hài cốt liệt sĩ cho Sở Nội vụ để phục vụ công tác xác định danh tính và tổ chức an táng theo quy định.

Hoàng Lan