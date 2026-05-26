Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Những ngày cuối tháng 5, Thanh Hóa cùng nhiều tỉnh miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè. Ngoài trời, nền nhiệt nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Hơi nóng hắt lên từ mặt đường nhựa, bê tông khiến không khí như đặc quánh. Giữa cái nắng bỏng rát ấy, hàng nghìn lao động tự do, công nhân, shipper, người bán hàng rong... vẫn miệt mài mưu sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại Thanh Hóa, ngay từ khoảng 8-9 giờ sáng, nắng đã chói chang, nền nhiệt ngoài trời tăng nhanh khiến nhiều tuyến phố như hầm hập hơi nóng.

Dưới nền nhiệt ngoài trời hơn 40 độ C, các tuyến đường ở phường Hạc Thành như phủ một lớp hơi nóng dày đặc. Mặt nhựa đường hắt nhiệt bỏng rát, phía xa xuất hiện những dải ảo ảnh nhòe rung như mặt nước, khiến không gian càng trở nên ngột ngạt, oi bức.

Ghi nhận tại trung tâm Thanh Hóa vào giữa trưa cho thấy lượng người tham gia giao thông giảm đáng kể. Trên mặt đường bỏng rát, người đi đường đều kín mít áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay để hạn chế hơi nóng phả vào người.

Trong dòng người tất bật giữa nắng gắt, những shipper vẫn liên tục di chuyển để kịp giao hàng. Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng nóng nhưng nhiều người vẫn cố gắng bám đường để đảm bảo thu nhập.

Không chỉ người giao hàng, những lao động bán hàng rong cũng chật vật giữa thời tiết khắc nghiệt. Trên các tuyến phố, nhiều người đội nón lá, che kín mặt, đẩy xe hàng len lỏi dưới nắng. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ phơi mình ngoài trời.

Tại các công trình xây dựng, công nhân vẫn miệt mài làm việc giữa nền nhiệt cao. Tiếng máy cắt, tiếng khoan bê tông vang lên giữa không gian oi bức. Nhiều người phải quấn khăn kín đầu, liên tục uống nước để chống mất sức.

Anh Trần Khả Tú (quê xã Triệu Sơn) cho biết, anh cùng nhiều lao động tự do xuống khu vực phường Hạc Thành nhận việc bốc vác thuê. Mỗi khi có khách gọi, cả nhóm lại tất bật lên đường giữa cái nắng như đổ lửa.

Theo anh Tú, làm việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ có thời điểm vượt 40 độ C là vô cùng vất vả, nhưng vì gánh nặng mưu sinh, ai cũng phải gồng mình chịu đựng. “Có hôm làm liên tục dưới nắng gắt, người mệt lả đi là chuyện không hiếm gặp”, anh chia sẻ.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt sạm nắng của người lao động. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, một số người tranh thủ tìm bóng mát dưới gầm cầu, gốc cây hay hiên nhà ven đường để nghỉ trưa, lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt trên 40 độ C, một người công nhân đổ bê tông phải liên tục dùng gáo dội nước để làm mát và làm sạch khu vực họng xả của xe trộn. Sức nóng hầm hập phả ra từ mặt đường nhựa kết hợp với nhiệt độ ngoài trời khiến công việc chân tay vốn đã nặng nhọc nay lại càng thêm phần kiệt sức.

Nắng “cháy da cháy thịt”, người công nhân lái xe nâng vẫn miệt mài vận chuyển những kiện gạch nặng nề tại công trường. Chiếc nón lá truyền thống trở thành “vũ khí” che nắng thô sơ nhưng không thể thiếu giúp họ chống chọi lại cái oi bức cực hạn của ngày hè.

Hình ảnh quen thuộc của người tham gia giao thông và mưu sinh trên đường phố trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Bộ trang phục kín như bưng với áo chống nắng trùm đầu, kính mát và khẩu trang che kín mặt như một lớp “giáp” bắt buộc để bảo vệ cơ thể trước cái nắng hầm hập dội thẳng từ trên cao và hơi nóng bốc lên từ mặt đường.

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến công việc thêm nhọc nhằn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới tác động của bức xạ nhiệt và tia cực tím, người làm việc ngoài trời dễ rơi vào tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ hằng ngày, khi nắng nóng đạt đỉnh. Khi buộc phải làm việc ngoài trời, cần mặc quần áo chống nắng, đeo kính bảo hộ, bổ sung đủ nước và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tránh sốc nhiệt.

Theo dự báo, trong các ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/5. Từ chiều tối và đêm 27 - 30/5, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt mới có xu hướng giảm dần.

Hoàng Đông