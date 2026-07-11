Lầu Năm Góc tiếp tục giải mật hồ sơ về UFO

Mỹ mới đây đã công bố đợt tài liệu giải mật thứ tư liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), thường được gọi là vật thể bay chưa xác định (UFO), trong nỗ lực tăng cường minh bạch thông tin nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Lầu Năm Góc công bố đợt hồ sơ UFO thứ tư gồm 40 tập tin, trong đó có 14 tài liệu, 19 video, bốn tập tin âm thanh và ba hình ảnh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đợt công bố mới bao gồm nhiều video hồng ngoại do quân đội Mỹ ghi lại cùng các báo cáo từng được xếp loại mật. Trong đó có đoạn video dài 18 giây do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) cung cấp, ghi lại hình ảnh một vật thể có hình dạng giống ngôi sao sáu cánh được phát hiện trên vùng biển Hoàng Hải.

Ngoài các video, Bộ Năng lượng Mỹ cũng giải mật thêm nội dung của báo cáo về sự cố xảy ra năm 2015 tại Nhà máy Pantex ở bang Texas, cơ sở chủ lực của Mỹ chuyên lắp ráp, bảo dưỡng và tháo dỡ vũ khí hạt nhân. Báo cáo đề cập việc phát hiện một vật thể chưa xác định xuất hiện phía trên khu vực này và bổ sung thêm nhiều hình ảnh cũng như chi tiết so với phiên bản từng được công bố trước đây.

Một báo cáo khác của Hải quân Mỹ ghi nhận nhân viên quân sự quan sát thấy một vật thể nhỏ có bề ngoài giống kim loại, mặt dưới phản chiếu ánh sáng và di chuyển theo hướng ổn định trong khu vực huấn luyện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh đây chỉ là mô tả của người quan sát tại thời điểm xảy ra sự việc, không phải kết luận chính thức về bản chất của vật thể.

Các tài liệu còn bao gồm nhiều đoạn video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Không quân Mỹ và INDOPACOM cung cấp. Trong một số trường hợp, Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) đã bổ sung phân tích kỹ thuật, cho rằng một số hiện tượng bất thường ghi nhận trên video có thể bắt nguồn từ cơ chế tự động điều chỉnh độ tương phản của cảm biến hồng ngoại, thay vì phản ánh đặc điểm thực tế của vật thể.

Ảnh chụp màn hình đoạn video ghi lại vụ việc được cho là hiện tượng dị thường không xác định (UAP) ở phía đông bắc Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

AARO được Quốc hội Mỹ thành lập năm 2022 với nhiệm vụ điều tra các báo cáo về những vật thể chưa xác định xuất hiện trên không, trên biển, trong không gian và các môi trường hoạt động khác. Cơ quan này có trách nhiệm đánh giá liệu các hiện tượng trên có liên quan đến hoạt động của nước ngoài, các chương trình tuyệt mật của Mỹ hay có thể được giải thích bằng những nguyên nhân thông thường trước khi xếp vào nhóm chưa thể xác định.

Theo Nhà Trắng, việc công bố tài liệu là một phần trong chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công chúng đối với các hồ sơ về UAP. Những phần vẫn được giữ kín chỉ liên quan đến danh tính nhân chứng, các địa điểm quân sự nhạy cảm và những thông tin có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Thúy Hà

Nguồn: Foxnews