Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Để lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT), các địa phương trong tỉnh đang tích cực ra quân huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất ATGT đường bộ.

Các lực lượng xã Hậu Lộc tuyên truyền pháp luật về ATGT cho người bán hàng lấn chiếm hành lang ATGT, để người dân không tái diễn vi phạm các quy định.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Hậu Lộc, vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự, ATGT, trật tự công cộng, như: Phương tiện ô tô đừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, bày bán hàng hóa ngoài khu vực cổng chợ... gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng trên, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, phòng ngừa xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn, xã Hậu Lộc đã ban hành kế hoạch và ra quân “Cao điểm thiết lập lại trật tự công cộng trên địa bàn xã Hậu Lộc”.

Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn, cho biết: “Đợt ra quân lần này nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT. Qua đó, thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong sử dụng lòng đường, vỉa hè, nhất là tại các khu vực phức tạp, như: Khu vực cổng chợ Phủ, chợ Cầu Sài, chợ tạm thôn Phú Cường, chợ Chiều; các tuyến đường trung tâm xã và khu vực trước cổng các trường học. Cùng với đó, các lực lượng của xã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh trong việc giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, từ đó hình thành nếp sống văn minh, tự giác không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh. Ngoài ra, lực lượng công an xã tổ chức rà soát, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh về việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, trật tự công cộng, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa”.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của hạ tầng giao thông và quá trình đô thị hóa, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh vẫn còn diễn ra phổ biến. Nhất là trên một số đoạn đường khu vực trung tâm xã, phường, các khu công nghiệp, làng nghề.... Nổi cộm là tình trạng chợ cóc, chợ tạm và người dân, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa, dựng mái che, mái vẩy... lấn chiếm hành lang ATGT.

Nhằm lập lại trật tự hành lang ATGT, ban ATGT các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm và ra quân thực hiện giải tỏa hành lang ATGT. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ người dân tự tháo dỡ, thu dọn, vận chuyển chướng ngại vật, hàng hóa tập kết, kinh doanh trong phạm vi hành lang ATGT, giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý hành vi tái phạm.

Để đưa công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ ngày càng tốt hơn, các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm “đường thông, hè thoáng”, không lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, trục chính của xã trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, các địa phương giải quyết dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn; thường xuyên bố trí lực lượng thực hiện công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Việc các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang ATGT không chỉ góp phần lập lại trật tự, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong XDNTM. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, nhằm tạo diện mạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT trong Nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh.

Bài và ảnh: Lê Hợi