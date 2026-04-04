Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ xung đột Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã điện đàm, nhấn mạnh căng thẳng tại Trung Đông có thể gây tác động tiêu cực sâu rộng tới kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và logistics, đồng thời kêu gọi sớm đạt được lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan điện đàm, cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ xung đột Trung Đông. Ảnh: EPA

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy hợp tác song phương.

Về Trung Đông, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành trao đổi sâu về diễn biến leo thang hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quân sự - chính trị tiếp tục gia tăng tại khu vực Vịnh Ba Tư, liên quan đến Iran.

Hai bên nhận định rằng các hoạt động giao tranh cường độ cao đang dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, không chỉ trong phạm vi khu vực mà còn lan rộng trên quy mô toàn cầu, trong đó có các lĩnh vực then chốt như năng lượng, thương mại và chuỗi cung ứng – logistics.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan cũng bày tỏ sự đồng thuận về sự cần thiết phải sớm đạt được một lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình trên cơ sở tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến tình hình Biển Đen, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm bảo đảm an ninh toàn diện tại khu vực này, trong bối cảnh xuất hiện các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong đó có các tuyến đường ống dẫn khí quan trọng như Blue Stream và TurkStream.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ đánh giá cao vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại liên quan đến vấn đề Ukraine.

Về quan hệ song phương, hai bên đã thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm tăng cường hợp tác chính trị, thương mại và kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, với các dự án chung tiếp tục được coi là trọng tâm.

Bích Hồng

Nguồn: TASS