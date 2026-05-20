Khoảng trống nhân lực trong trường học

Tình trạng thiếu nhân viên trường học đang gây ra những khoảng trống nhân lực, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các trường học tại Thanh Hóa.

Thầy giáo Lê Hùng Thạch, giáo viên môn Khoa học tự nhiên kiêm nhân viên y tế học đường Trường THCS Linh Sơn.

Trường THCS Linh Sơn, xã Linh Sơn hiện có biên chế đối với 2 vị trí nhân viên trường học là kế toán và thư viện, còn tất cả các vị trí nhân viên trường học khác đều được giao kiêm nhiệm. Thầy giáo Lê Hùng Thạch, giáo viên môn Khoa học tự nhiên đã có thâm niên gần 10 năm kiêm nhiệm vị trí nhân viên y tế học đường, trong đó có 4 năm kiêm nhiệm vị trí này tại Trường THCS Linh Sơn. Thầy Thạch chia sẻ: “Mặc dù đã được tập huấn và được cấp chứng chỉ hàng năm, tuy nhiên, tôi chỉ có thể xử lý, sơ cứu ban đầu những trường hợp học sinh tai nạn, thương tích nhẹ, đối với những trường hợp phức tạp, nghiêm trọng hơn thì chỉ có thể phối hợp với gia đình chuyển sang trung tâm y tế. Thực tế, trường học rất cần người có chuyên môn, kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí này”.

Hiệu trưởng Trường THCS Linh Sơn, Lê Xuân Hùng chia sẻ: “Nhà trường có tổng số 686 học sinh/18 lớp, lại là trường chuẩn quốc gia, yêu cầu hồ sơ kiểm định trường chuẩn hằng năm rất nhiều. Tuy nhiên, do thiếu nhân viên văn thư, thiết bị thí nghiệm, y tế học đường, tư vấn tâm lý học đường... nên tất cả các vị trí này đều phải giao giáo viên kiêm nhiệm, thậm chí ban giám hiệu cũng phải vào cuộc sắp xếp, bổ sung hồ sơ, sổ sách. Việc thiếu nhân viên thiết bị, đặc biệt trong điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khiến việc dạy học gắn với thực hành rất khó triển khai... Nhà trường rất mong các cấp, ngành quan tâm cho tuyển dụng các vị trí nhân viên trường học để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động”.

Cũng tồn tại khoảng trống lớn về nhân viên trường học, tại Trường Tiểu học Linh Sơn các vị trí nhân viên trường học đều đang kiêm nhiệm. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Sơn, Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ: “Việc các vị trí nhân viên trường học đều đang kiêm nhiệm đặc biệt là vị trí nhân viên y tế trường học khiến tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi đây là vị trí quan trọng, liên quan đến tính mạng, sức khỏe của học sinh, giáo viên. Ngoài ra, nhân viên y tế học đường cũng đảm nhiệm nhiều công việc liên quan khác như tham mưu, tổ chức các hoạt động y tế học đường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, phòng chống dịch bệnh, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử, ma túy, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý và hỗ trợ học sinh có những biểu hiện bất thường về tâm lý, phát hiện sớm các dấu hiệu của trẻ tự kỷ để phối hợp cùng gia đình và các cơ sở y tế can thiệp kịp thời... Vị trí này nên được tuyển dụng chính thức để nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh”.

Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, việc thiếu các vị trí nhân viên trường học khiến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thông tin, báo cáo, hồ sơ, sổ sách cũng gặp không ít khó khăn, trễ nải.

Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Ngọc, xã Cẩm Thủy Nguyễn Tiến Chung chia sẻ: “So với Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhà trường hiện còn thiếu 17 giáo viên, ngoài ra các vị trí việc làm đều còn thiếu (trừ vị trí nhân viên kế toán). Việc thiếu hụt nhân viên trường học, đặc biệt là vị trí công nghệ thông tin và nhân viên thiết bị, đang là rào cản lớn trong quá trình chuyển đổi số giáo dục, hạn chế khả năng ứng dụng công nghệ và làm giảm hiệu quả giảng dạy cũng như quản lý”.

Ngày 21/3/2026, Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành Công văn số 1052/SGDĐT-TCCB, yêu cầu các trường rà soát, xác định nhu cầu vị trí việc làm nhằm xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học. Theo đó, các vị trí việc làm của nhân viên được tuyển dụng gồm các nhóm chuyên ngành như: thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ, tư vấn học sinh (hạng III); nhóm chuyên môn dùng chung, có các vị trí thư viện, văn thư, kế toán (hạng IV). Riêng đối với vị trí y tế học đường, chưa thực hiện việc tuyển dụng trong đợt này.

Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu, hiệu trưởng các nhà trường căn cứ tình hình thực tế hoạt động giáo dục và đội ngũ nhân viên tại đơn vị để xác định nhu cầu, báo cáo vị trí việc làm đề nghị tuyển dụng để Sở GD&ĐT tổng hợp, xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận. Mỗi trường được phân bổ 3 chỉ tiêu tuyển dụng, nếu đơn vị nào đã tuyển và tuyển đủ 3 chỉ tiêu thì sẽ không được bổ sung thêm.

Đến nay, trong tổng số 88 trường THPT và trường THCS&THPT trên địa bàn tỉnh đang có khoảng gần 300 người làm việc tại nhiều vị trí khác nhau. Hiện, đã có 96 nhân viên được tuyển dụng, con số còn lại vẫn chưa được tuyển và đa phần làm việc theo hợp đồng ký với nhà trường. Đáng nói, có những trường hợp đã làm việc, công tác tại trường học đến gần 20 năm, nhưng do không được tuyển dụng dẫn đến các chế độ lương, phụ cấp và các quyền lợi khác không được đảm bảo.

Với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 248/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT quy định mức ưu đãi tối thiểu 30% đối với nhân viên trường học áp dụng từ 1/1/2026 và việc Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu rà soát lại vị trí nhân viên trường học tại các trường THPT và THCS&THPT được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập, đồng thời tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động trong các nhà trường.

Bài và ảnh: Linh Hương