Lãnh đạo Anh - Pháp thảo luận về an ninh biên giới và tăng cường quan hệ châu Âu - Anh

Ngày 3/9, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm về vấn đề di cư, cuộc xung đột tại Ukraine và thương mại trong cuộc gặp chính thức tại London.

Thủ tướng Anh Andy Burnham, bên phải, gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp song phương tại số 10 phố Downing vào ngày 3 tháng 9 năm 2026, tại London, Anh. Ảnh: Reuters.

Cuộc hội đàm diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Anh ở Phố Downing ngày 3/9, đánh dấu lần đầu tiên ông Burnham tiếp đón một nhà lãnh đạo châu Âu kể từ khi tiếp quản cương vị Thủ tướng từ cựu lãnh đạo Công đảng Keir Starmer ngày 20/7.

Theo thông cáo của Chính phủ Anh, ông Burnham và ông Macron đã thảo luận về những thách thức chung, trong đó có hoạt động vượt eo biển bằng những chiếc thuyền nhỏ và việc ngày càng xuất hiện những “xuồng cao su cỡ lớn” chở người di cư không có giấy tờ và người xin tị nạn đến bờ biển phía Nam nước Anh. Phố Downing cho biết số người đến Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2020. Tuy nhiên, chính phủ “sẽ không ngừng trấn áp các băng nhóm tội phạm tạo điều kiện cho những chuyến vượt biển nguy hiểm này”.

Đáp lại, Chính phủ Anh thông báo Pháp sẽ triển khai một “đội tăng cường” gồm 45 nhân viên tới các bãi biển phía Tây nước Pháp trong những tuần tới, tiếp nối thỏa thuận được ký hồi tháng 4 nhằm hạn chế các hoạt động vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ trái phép. Thủ tướng Burnham nói: “Những tiến triển mà chúng ta chứng kiến trong mùa Hè này cho thấy có thể đạt được những gì khi Anh và Pháp hợp tác với nhau.”

Thủ tướng Anh cũng đang tìm cách tăng cường hợp tác với châu Âu trong giai đoạn hậu Brexit nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong nước đang trì trệ. Ông cho rằng Anh cần “mạnh dạn hơn” trong việc xích lại gần Liên minh châu Âu (EU), nhưng bác bỏ việc đảo ngược lập trường của người tiền nhiệm về việc tái gia nhập thị trường chung hoặc liên minh thuế quan của EU, cũng như khôi phục các quy định về tự do đi lại trong nội khối.

Tổng thống Macron khẳng định đây là “một thời điểm rất quan trọng” đối với quan hệ giữa hai nước, đồng thời nói rằng ông “đến đây với thiện chí và cam kết đưa hai bên ngày càng xích lại gần nhau hơn”.

Về quốc phòng, Phố Downing cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các bước tiếp theo trong việc thiết lập các dây chuyền lắp ráp tại Ukraine cho tên lửa tầm xa SCALP, loại tên lửa sử dụng công nghệ của Anh. Hai bên cũng đánh giá về cuộc họp thành công của “Liên minh những quốc gia sẵn sàng” diễn ra tại Kiev tuần trước.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera.