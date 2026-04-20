Làng quê xứ Thanh xây dựng môi trường văn hóa, văn minh

Diện mạo nông thôn ở nhiều làng quê xứ Thanh đang có những đổi thay rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại. Trong quá trình ấy, nếp sống văn hóa vẫn được gìn giữ, vun đắp thông qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào, hương ước, quy ước và sự tự giác của mỗi người dân, tạo nền tảng bền vững cho phát triển cộng đồng.

Người dân xã Hoằng Lộc luyện tập nhảy dân vũ.

Về thôn 3, xã Hoằng Lộc, cảm nhận rõ sự đổi thay đang hiện hữu trong từng ngõ xóm. Những tuyến đường bê tông sạch sẽ, hai bên là hàng rào xanh được cắt tỉa gọn gàng, nhà cửa khang trang. Tại nhà văn hóa, tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những bước nhảy dân vũ, tiếng reo hò từ sân bóng chuyền hơi... tạo nên một không gian yên bình nhưng đầy sức sống.

Bà Phan Thị Nhượng - người tham gia nhảy dân vũ ở nhà văn hóa thôn cho biết: “Đời sống ngày càng thay đổi rõ rệt, từ đường làng ngõ xóm đến nếp sinh hoạt đều được nâng lên. Mọi việc trong thôn cũng được thông tin nhanh chóng, kịp thời qua loa truyền thanh, nhóm zalo. Nhờ đó, người dân nắm bắt chủ trương, thông báo, lịch họp hay các phong trào một cách thuận tiện và tham gia tích cực”.

Không chỉ tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, người dân còn chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở và khu vực công cộng. Các quy định chung và các phong trào của thôn, xã đều được người dân thực hiện tự giác và nghiêm túc.

Ông Lương Danh Ba, trưởng thôn 3, cho biết: "Thôn có 217 hộ với 850 nhân khẩu, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%. Để người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, thôn luôn chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Mọi chủ trương, quy định đều được đưa ra bàn bạc công khai, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện. Cùng với đó, thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ vậy, các phong trào được triển khai hiệu quả, nếp sống văn hóa từng bước đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình".

Tại thôn Nam Hội Triều, xã Hoằng Châu, việc xây dựng môi trường văn hóa, văn minh được cụ thể hóa bằng những kết quả rõ nét. Thôn hiện có 287 hộ với 1.118 nhân khẩu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Những năm gần đây, người dân trong thôn đã tích cực đóng góp xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao tạo không gian sinh hoạt chung khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các di tích trên địa bàn được quan tâm gìn giữ, lễ hội làng được tổ chức trang trọng, đảm bảo yếu tố truyền thống nhưng ngày càng văn minh, tiết kiệm. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước đi vào nền nếp, hạn chế các hủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trưởng thôn Nam Hội Triều, Trương Thế Duyên cho biết: “Để đạt được kết quả này, thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của văn hóa, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh để người dân nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện. Mọi nội dung, đóng góp đều được đưa ra bàn bạc công khai, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhờ đó, các phong trào được triển khai thuận lợi, nếp sống văn hóa từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết”.

Từ thực tế tại các địa phương có thể thấy, việc xây dựng và gìn giữ nếp sống văn hóa không chỉ dừng lại ở phong trào, mà đã trở thành hành động thường xuyên, tự giác của mỗi người dân. Nhờ đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 85,4% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 84,7% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa. Hệ thống hương ước, quy ước tiếp tục được rà soát, bổ sung với 1.298 văn bản được chỉnh sửa, hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, trở thành điểm nhấn trong đời sống cộng đồng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hạn chế hủ tục, sự lãng phí, đồng thời giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các phong trào văn hóa ở cơ sở cũng được lồng ghép hiệu quả với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, XDNTM, đô thị văn minh, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Những kết quả đó không chỉ khẳng định hiệu quả của các phong trào ở cơ sở, mà còn tạo nền tảng vững chắc để các làng quê xứ Thanh tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Linh