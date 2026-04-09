Làng quê đáng sống - thôn văn hóa tiêu biểu

Buổi sáng một ngày đầu tháng Tư về thôn Quang Trung (xã Hoằng Hóa), chúng tôi cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ ở nơi đây. Từ những con đường bê tông rộng rãi, những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, đến hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ...

Cổng chào khang trang, đường sá rộng mở ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Hóa.

Đón chúng tôi tại nhà văn hóa, ông Lê Văn Phương, trưởng thôn Quang Trung cho biết, thôn hiện có 325 hộ, với 1.360 nhân khẩu. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, người dân trong thôn luôn nỗ lực chung sức, đồng lòng để xây dựng một vùng quê đáng sống thông qua những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, nổi bật là việc quan tâm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú trong cộng đồng dân cư.

Để có nơi vui chơi, giải trí, hội họp, ban công tác mặt trận thôn đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sức người, sức của để cải tạo lại nhà văn hóa khang trang và đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa xanh - sạch- đẹp. Từ khi sửa sang lại nhà văn hóa rộng rãi, người dân thường xuyên tới đây vui chơi, các hoạt động văn nghệ - thể thao nhờ đó ngày càng phát triển sôi nổi.

Cùng với đó, thôn tích cực tuyên truyền các gia đình thi đua xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh thông qua nhiều phong trào ý nghĩa như: “Nuôi con khỏe dạy con ngoan”; “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình hiếu học”. Công tác bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng qua từng năm. Theo thống kê, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đến nay đạt 98%. Các gia đình văn hóa tiêu biểu đã trở thành những gương sáng ở cộng đồng dân cư và trở thành những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Hướng tới việc xây dựng thôn Quang Trung thành làng quê đáng sống, ban công tác mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền đến người dân thông qua các cuộc họp thôn, trên loa truyền thanh... huy động người dân hiến đất, ủng hộ tiền của, công sức để mở rộng và cứng hóa đường giao thông nông thôn, lắp đặt đèn chiếu sáng ở các tuyến đường trong thôn và chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường... Đồng thời, khuyến khích người dân chú trọng phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên và hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, trong thôn đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân vì thế ngày càng được nâng cao. Theo ước tính, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn hiện đạt khoảng 87 triệu đồng/người/năm.

Sự “thay da, đổi thịt” của thôn không chỉ ở cơ sở vật chất hạ tầng, mà còn thể hiện rõ nét trong niềm vui và sự phấn khởi của người dân nơi đây. Chứng kiến sự đổi thay từng ngày của thôn, bà Nguyễn Thị Hoa - người dân trong thôn cho biết: "Nhìn diện mạo của thôn ngày càng thay đổi, từ đường sá rộng mở, giao thông thuận tiện, đến những cánh đồng được quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung, việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất ngày càng nhân rộng, nông dân chúng tôi cũng nhàn hơn rất nhiều, năng suất, giá trị lại cao hơn. Không chỉ vậy mà nhà văn hóa thôn đã được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân".

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Đó chính là “trái ngọt” từ sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết của người dân và ban công tác mặt trận thôn để xây dựng nên một miền quê đáng sống.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt