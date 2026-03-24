Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Lắng nghe doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư

Năm nay là năm thứ 5 Thanh Hóa triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các phường, xã (DCCI) - (trước đây là DDCI). Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên DCCI được thực hiện trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở rộng đánh giá đến cấp xã, phường - nơi gần doanh nghiệp nhất. Bộ chỉ số được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò “soi chiếu” nội tại, giúp nhận diện rõ hơn chất lượng điều hành ở từng “mắt xích” trong bộ máy quản lý, điều hành kinh tế.

Phạm vi khảo sát DCCI năm 2025 hướng tới là cộng đồng doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh (trong ảnh: Sản xuất thực phẩm tại Công ty CP Đầu tư phát triển VINAGREEN, xã Triệu Sơn). Ảnh: Tùng Lâm

Theo kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, phạm vi khảo sát hướng tới là cộng đồng doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh - những chủ thể trực tiếp trải nghiệm chất lượng phục vụ của chính quyền. Đối tượng được đánh giá được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Đây là các đơn vị trực tiếp tham mưu, quản lý và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Nhóm thứ hai và cũng là điểm mới nổi bật trong năm nay chính là UBND 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Việc đưa cấp cơ sở vào diện đánh giá cho thấy quyết tâm “đi sâu” vào thực chất cải cách, bởi đây là cấp gần doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhất, nơi phát sinh nhiều thủ tục hành chính và cũng là nơi dễ phát sinh những “điểm nghẽn” trong thực thi chính sách.

Phương pháp khảo sát được triển khai đa dạng, kết hợp nhiều hình thức nhằm bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy của kết quả. Theo đó, sẽ có khoảng 3.600 đối tượng được lựa chọn theo cơ cấu mẫu để gửi phiếu qua đường bưu chính, với mục tiêu tỷ lệ phản hồi đạt tối thiểu 30%. Song song, hoạt động khảo sát trực tiếp được thực hiện với quy mô khoảng 4.400 mẫu do các khảo sát viên đã được tập huấn triển khai, dưới sự điều phối của đơn vị triển khai đề án là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) nhằm thu thập thông tin chuyên sâu.

Bên cạnh đó, hình thức khảo sát trực tuyến được đẩy mạnh thông qua trang thông tin điện tử của VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, Trung tâm Phục vụ hành chính công, để tất cả các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đều có thể tham gia khảo sát. Khảo sát qua điện thoại cũng được áp dụng trong một số trường hợp cần thiết để bổ sung, kiểm chứng thông tin. Việc kết hợp linh hoạt các phương pháp giúp mở rộng khả năng tiếp cận, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào, bảo đảm phản ánh khách quan, toàn diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp.

Nội dung khảo sát tập trung vào đánh giá năng lực điều hành và mức độ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các chỉ số thành phần cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều thông tin bổ trợ, tuy không tính điểm, cũng được thu thập nhằm phục vụ việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình đang triển khai thu thập phiếu khảo sát, sau đó sẽ làm sạch dữ liệu, nhập và kết xuất dữ liệu. Trong tháng 5/2026 sẽ tiến hành phân tích dữ liệu, dự thảo, hoàn thiện báo cáo và tổ chức công bố kết quả DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Theo Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu, với việc tổ chức khảo sát độc lập, xử lý dữ liệu bằng phương pháp khoa học và bảo mật nghiêm ngặt, sau 4 năm triển khai, DCCI đã phản ánh khách quan, trung thực những chuyển biến trong chất lượng điều hành. Quan trọng hơn, DCCI không chỉ là kết quả xếp hạng, mà còn là công cụ ghi nhận những gì doanh nghiệp đang cảm nhận, đang đối mặt và kỳ vọng được cải thiện. Thực tiễn triển khai cho thấy, từ phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, nhiều đơn vị, địa phương đã có bước tiến rõ rệt cả về điểm số và thứ hạng, phản ánh tín hiệu cải cách mang tính thực chất, từng bước thay đổi hành vi điều hành và tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cũng theo ông Hiệu, việc triển khai DCCI năm nay là bước cụ thể hóa Kế hoạch số 91/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, bộ chỉ số, đối tượng khảo sát và phương pháp đánh giá đã được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm sát thực tiễn quản trị mới.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, sau 4 năm triển khai, DCCI đã trở thành công cụ quan trọng trong việc kiến tạo môi trường đầu tư, giúp tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe một cách có hệ thống, đồng thời tạo áp lực cải cách rõ nét đối với các cơ quan quản lý. Đề án DCCI năm 2025 và những năm tiếp theo được rà soát, cập nhật kịp thời được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là công cụ đo lường hiệu quả quản trị địa phương, thúc đẩy chuyển biến tích cực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Là chuyên gia trực tiếp tham vấn triển khai DDCI (nay là DCCI) và theo dõi sát quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Thanh Hóa, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn nhận định: “Nhìn vào Thanh Hóa những năm qua, tôi rất ấn tượng với quá trình cải thiện chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh. Khi tổng kết 10 năm PCI, Thanh Hóa nằm trong nhóm 3 địa phương có tốc độ cải thiện nhanh nhất cả nước. Những nỗ lực này rất đáng ghi nhận. Tin là với cách tiếp cận điều hành hiện nay, Thanh Hóa hoàn toàn có thể bứt tốc và hướng tới nhóm địa phương dẫn đầu cả nước trong 5 năm tới".

Tùng Lâm