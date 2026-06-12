Lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất mà còn lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em.

Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em trao quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Thăm, tặng quà cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa và Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, Đoàn công tác của Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa, đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt, đời sống của các em; đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em trao quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Những phần quà gồm bánh kẹo, sữa và tiền mặt được trao tận tay các em đang được chăm sóc tại hai cơ sở. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân hảo tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng các đại biểu trao quà cho Trường Tiểu học Hà Giang.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 5 bộ máy vi tính để bàn cho Trường Tiểu học Hà Giang, xã Hà Long. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ nhà trường tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các xã Quảng Bình và Hóa Quỳ. Tại chương trình, 200 suất quà đã được trao tới 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm quà bánh kẹo và tiền mặt, với tổng giá trị hỗ trợ 170 triệu đồng.

Trao quà cho trẻ em tại hội trường UBND xã Hóa Quỳ.

Những phần quà được trao không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ góp phần tạo thêm cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển toàn diện, thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình. Ông Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa

Ông Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Thông qua các hoạt động này, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ góp phần tạo thêm cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển toàn diện, thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình".

Tô Hà