Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Nga Sơn

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động lớn.

Hội viên phụ nữ xã Nga Sơn tích cực thực hiện công tác dọn vệ sinh, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xã Nga Sơn được hợp nhất từ các xã Nga Thanh, Nga Hiệp, Nga Thủy, Nga Yên và thị trấn Nga Sơn cũ. Với địa giới hành chính mới tương đối rộng và dân số đông, để lan tỏa được các phong trào thi đua yêu nước đòi hỏi các tổ chức đoàn thể chính trị phải sâu sát, bám địa bàn và có nhiều giải pháp linh hoạt.

Đến các tuyến đường thuộc thôn Đông Thái, ấn tượng đầu tiên là những con đường khang trang, sạch sẽ, hàng cây xanh rợp bóng, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và camera an ninh đầy đủ. Sự khang trang này không chỉ thể hiện mức sống ổn định của người dân mà còn phản ánh nếp sống văn minh, gắn bó và trách nhiệm của cộng đồng dân cư nơi đây.

Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Thái Trần Văn Giang cho biết: "Mặc dù có dân số đông, chủ yếu sống bằng nghề nông, song hầu hết cư dân đều nỗ lực phát triển sản xuất và xây dựng kinh tế. Đến nay, toàn thôn đã có 24ha chuyên sản xuất rau màu, dưa hấu kết hợp 1 vụ lúa và hình thành vùng trồng dưa vàng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư kiểu mẫu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM”, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng”.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại thôn Đông Thái đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm; 100% tuyến đường trong thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, người dân tích cực trồng cây, chăm sóc đường hoa, duy trì vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã Nga Sơn đã vận động các đợt thi đua cao điểm nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương văn minh, thịnh vượng. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là phong trào “Chung sức XDNTM”. Người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông nông thôn, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo làng quê.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ xã còn triển khai vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo và ủng hộ xây nhà đại đoàn kết. Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách được MTTQ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, kịp thời, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. MTTQ chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện mô hình “Khu dân cư giúp nhau giảm nghèo bền vững”.

Trong năm 2025, Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn đã vận động quỹ người nghèo đạt 557 triệu đồng. Thông qua nguồn hỗ trợ xây dựng được 1 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 80 triệu đồng và trao 771 suất quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách, hộ khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Hội Nông dân xã tổ chức thăm hỏi và tặng 700 suất quà tết cho hội viên; Công đoàn xã tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2026, trao 162 suất quà với tổng số tiền 190 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động; Hội Cựu chiến binh xã tổ chức thăm tặng quà cho 130 cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 11 thanh niên là con của hội viên nhập ngũ năm 2026; Hội Phụ nữ xã triển khai chương trình “Tết sẻ chia, ấm tình dân bản”; Đoàn Thanh niên xã tổ chức tặng 23 suất quà cho thanh, thiếu niên và nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đặc biệt, trong đợt thi đua lập thành tích hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn là một trong 12 ủy ban MTTQ xã, phường trong tỉnh có thành tích xuất sắc, được Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng...

Bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn, cho biết: “Để tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ xã sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, ý thức cộng đồng, tinh thần tự quản của mỗi người dân nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt là tạo dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - đáng sống của mỗi người dân trên địa bàn dân cư, như các phong trào xây dựng đoạn đường Hội Nông dân tự quản; “5 không 3 sạch” của hội phụ nữ; cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự"...

Có thể thấy, phong trào thi đua tại địa phương không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã trở thành hành động với những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hòa