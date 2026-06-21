Lan tỏa phong trào thể dục thể thao ở xã Minh Sơn

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở xã Minh Sơn đang có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Vovinam là môn thể thao phát triển mạnh ở xã Minh Sơn.

Mỗi sáng sớm và chiều muộn, khuôn viên nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập tại các thôn trên địa bàn xã Minh Sơn lại rộn ràng không khí luyện tập TDTT. Không phân biệt lứa tuổi, mỗi người lựa chọn cho mình một môn phù hợp như đi bộ, dân vũ thể thao, cầu lông hay bóng chuyền hơi... Việc duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn tạo nên đời sống tinh thần vui tươi, gắn kết cộng đồng, làm cho các khu dân cư thêm sôi động và giàu sức sống.

Bà Hoàng Thị Vinh, thôn Minh Lai chia sẻ: “Với bà con ở thôn, dân vũ đã trở thành môn thể thao được yêu thích. Nhờ tập luyện đều đặn hàng ngày, sức khỏe tôi được cải thiện và tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều”. Còn bà Nguyễn Thị Kiên, thôn Hương Tiến cho biết: “Trước đây tôi ít tham gia các hoạt động thể thao nhưng từ khi gia nhập câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi của thôn, sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Mỗi buổi tập không chỉ giúp vận động cơ thể mà còn tạo niềm vui, giúp chị em gắn bó với nhau hơn”.

Xác định phát triển TDTT quần chúng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, xã Minh Sơn đã đẩy mạnh phong trào với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các phong trào được triển khai gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, XDNTM, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo người dân. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và các đoàn thể, TDTT ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ những môn thể thao truyền thống đến các hoạt động rèn luyện hiện đại, mỗi người dân đều có thể lựa chọn hình thức phù hợp với độ tuổi, sở thích và điều kiện của mình để nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Sơn Trịnh Thị Hồng, cho biết: “41 chi hội phụ nữ của xã tổ chức nhiều hoạt động TDTT nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong giới nữ. Hiện có 4 CLB thể thao của phụ nữ duy trì hoạt động hiệu quả, trên 50% phụ nữ thường xuyên luyện tập TDTT với các môn như: bóng chuyền, cầu lông, dân vũ thể thao...”.

Thanh, thiếu niên cũng là lực lượng nòng cốt trong việc duy trì phong trào thể thao ở Minh Sơn. Toàn xã hiện có hơn 10 CLB thể thao do thanh niên làm nòng cốt và tham gia sinh hoạt thường xuyên. Hàng năm, đoàn xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức từ 3 - 5 giải thể thao cấp xã, đồng thời tham gia các giải đấu do tỉnh tổ chức, đạt được nhiều giải cao.

“Có khoảng 900 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, chiếm khoảng 75% tổng số ĐVTN. Đoàn xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động TDTT, phát triển thêm các CLB TDTT, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và tạo điều kiện để ĐVTN có nhiều cơ hội tham gia rèn luyện sức khỏe”, Bí thư Đoàn xã Minh Sơn Lê Thị Xuân cho biết.

Mặc dù là xã miền núi còn nhiều khó khăn về nguồn lực đầu tư, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm bố trí quỹ đất, tận dụng không gian công sở để quy hoạch sân bãi phục vụ luyện tập TDTT cho mọi người. Hiện 40 thôn của xã đều có sân chơi thể thao, có 4 sân vận động, 5 sân bóng đá, 40 sân bóng chuyền và 2 sân cầu lông. Hệ thống thiết chế thể thao hoàn thiện chính là nền tảng để duy trì, thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn xã ngày càng phát triển.

Từ những nhóm tập luyện còn mang tính tự phát ban đầu, đến nay Minh Sơn đã hình thành mạng lưới CLB thể thao hoạt động sôi nổi và ngày càng phát triển. Trên các sân bóng, nhà văn hóa hay khu sinh hoạt cộng đồng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân hăng say tập luyện bóng đá, bóng chuyền hơi, Vovinam, Taekwondo và nhiều môn thể thao khác. Là địa phương có 65,93% dân số là đồng bào dân tộc Mường, cùng với các dân tộc Kinh, Thái, Dao sinh sống, Minh Sơn không chỉ chú trọng phát triển các môn thể thao hiện đại mà còn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc gìn giữ và phát huy các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, đẩy gậy, đánh mảng... Những hoạt động ấy góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo nên bức tranh thể thao nhiều màu sắc, đậm đà bản sắc dân tộc và phản ánh sinh động sức sống mới của một vùng quê miền núi đang từng ngày đổi thay.

Đến nay tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên của xã đạt 40,17%; số gia đình thể thao đạt 49,2%. Nhiều CLB TDTT được thành lập và hoạt động hiệu quả. 100% trường học giảng dạy thể thao trong chương trình, 100% trường có hoạt động ngoại khóa thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Phong trào TDTT phát triển sâu rộng đã tạo môi trường thuận lợi để các tài năng được rèn luyện, cọ xát và tỏa sáng. Thành quả ấy được minh chứng bằng những con số ấn tượng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X. Sau giai đoạn I, Minh Sơn xuất sắc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Tính đến thời điểm hiện tại, các vận động viên của xã đã mang về 88 huy chương các loại, giúp địa phương vững vàng trong tốp 3 đơn vị có thành tích cao nhất toàn tỉnh. Đó không chỉ là những tấm huy chương của thành tích, mà còn là kết tinh của ý chí, sự bền bỉ và tinh thần thể thao đang ngày càng bén rễ sâu trong đời sống cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Sơn Phạm Thị Thu đánh giá: “Phong trào TDTT của xã có bước phát triển tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các môn thể thao hiện đại được duy trì hiệu quả, trong khi các môn thể thao dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Điều đáng mừng là người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò của việc rèn luyện sức khỏe, xem TDTT là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Thời gian tới xã sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB thể thao; tổ chức thêm nhiều giải thể thao quần chúng; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực phục vụ phát triển TDTT. Qua đó tạo nền tảng quan trọng để xã tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đẩy mạnh XDNTM”.

Bài và ảnh: Anh Tuân