Lan tỏa phong trào học bơi, phòng chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng

Sáng 21/7, Trung tâm Thanh thiếu nhi và Cộng đồng tỉnh phối hợp với UBND phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn tổ chức thành công Giải bơi “đường đua xanh”, phòng chống đuối nước thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Giải bơi “đường đua xanh” năm 2026 được tổ chức tại Bể bơi Trung tâm Thanh thiếu nhi và Cộng đồng Thanh Hóa, phường Sầm Sơn.

Tham dự giải có gần 100 vận động viên (VĐV) của 2 nhóm tuổi từ 9-12 và 13-15, tranh tài ở 3 nội dung gồm: bơi ếch, bơi ngửa và bơi tự do dành cho nam và nữ.

Giải được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng.

Các VĐV tranh tài ở nội dung bơi tự do.

Các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh và khán giả.

Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích trong dịp hè, giải đấu còn tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, bản lĩnh, tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, lan tỏa phong trào tập luyện bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trong học sinh và cộng đồng.

Phụ huynh và khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV.

Qua giải đấu, những nhân tố trẻ xuất sắc sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh để tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng cho những mục tiêu trong tương lai.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng cao tại các nội dung thi đấu.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao huy chương, giấy chứng nhận và phần thưởng cho các VĐV đoạt giải tại 2 nhóm tuổi.

Duy Tính