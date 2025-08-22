Lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu trong lực lượng vũ trang

Trung đoàn 762 góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của quân đội Trung đoàn 762 tuyên dương chiến sĩ bắn giỏi. Trung đoàn 762 được thành lập ngày 6/3/1979, trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn đoàn kết một lòng xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của quân đội. Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, hàng năm, đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của các phong trào thi đua, đợt thi đua. Trung đoàn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Thanh Hóa. Trung đoàn đã duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt quân số, vũ khí trang bị theo biên chế; kịp thời, bổ sung hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Chủ động tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh. Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện và hoàn thành tốt nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2020-2025, trung đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện cho các đối tượng và đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Thường xuyên tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận có chất lượng, hiệu quả. Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018-2019, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020. Nhiều năm liền trung đoàn được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Chỉ huy trưởng ban CHQS xã gương mẫu, trách nhiệm với công việc Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo trong công tác, nói đi đôi với làm, cống hiến hết mình cho công việc... là những đánh giá, nhận xét của đồng chí, đồng đội và cấp trên dành cho đồng chí Lò Văn Mựng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Lư (ảnh bên). Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, đồng chí luôn xác định tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm; tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kết quả giỏi; củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ xã, hoàn thành xây dựng kế hoạch phòng thủ, kế hoạch phòng thủ dân sự, phương án A2 đảm bảo phù hợp thực tế địa phương. Trong công tác huấn luyện quân sự hàng năm, đồng chí luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đúng quy trình, chương trình; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị. Công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Tích cực phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Chủ động tham mưu và tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tham gia giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Những phần thưởng, danh hiệu cùng sự biểu dương, ghi nhận của cấp trên là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ để anh không ngừng phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới. “Khắc tinh” của tội phạm ma túy Trung tá Đào Văn Thu, Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tham mưu, xác lập và đấu tranh thành công chuyên án TH124. Được ví là “khắc tinh” của tội phạm ma túy, Trung tá Đào Văn Thu, Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã trải qua nhiều chuyên án lớn nhỏ. Với anh, mỗi chuyên án đều có một sự vất vả, nguy hiểm riêng, kèm theo đó là những bài học xương máu. Trực tiếp triển khai nắm tình hình địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đi sâu điều tra, xác minh các đường dây, tổ chức tội phạm trên tuyến biên giới đất liền, nhất là các đường dây, đối tượng hoạt động xuyên quốc gia, từ đó đề xuất xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá. Với đặc thù nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy phải trải qua nhiều khó khăn và nguy hiểm, Trung tá Đào Văn Thu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, xác định tốt nhiệm vụ, không để các loại đối tượng mua chuộc, móc nối, đe dọa và tuyệt đối không chùn bước trước tội phạm. Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phát hiện các đối tượng, đường dây liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tham mưu cho chỉ huy phòng báo cáo xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, bắt hàng trăm đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy các loại và nhiều tang vật khác có liên quan. Tội phạm ma túy đều là những đối tượng hết sức manh động, nguy hiểm, luôn sẵn sàng sử dụng súng, lựu đạn, dao chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Phòng, chống loại tội phạm này đồng nghĩa với việc luôn phải đối mặt với vất vả, gian nan, hiểm nguy. Là người trực tiếp chiến đấu, anh luôn xác định kiên quyết tấn công trấn áp, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt cho các đồng đội, người dân, động viên, tiếp thêm động lực cho anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận tấn công, trấn áp loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, kịp thời ngăn ngừa “cái chết trắng” xâm nhập vào nội địa, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.