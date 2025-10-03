Lan tỏa mô hình dân vận khéo trong XDNTM ở Quảng Ninh

Với quan điểm “XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Ninh quyết tâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao.

Các đoàn thể chính trị - xã hội xã Quảng Ninh tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường.

Xã đã triển khai các mô hình “Dân vận khéo” gắn với XDNTM, đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội chú trọng tuyên truyền, thực hành “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Các cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, nêu gương, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua; thành viên các tổ chức quần chúng tích cực, trách nhiệm gánh vác những phần việc, công trình cụ thể.

Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã Quảng Ninh thể hiện rõ nét nhất thông qua việc huy động sức dân tham gia XDNTM. Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp chủ động định hướng, lựa chọn nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp, nhằm huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo trong XDNTM”, với các mô hình tiêu biểu như: “Cựu chiến binh phối hợp tham gia chỉnh trang nhà văn hóa thôn và xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn”; “Thu gom, xử lý vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh đồng ruộng và chất lượng an toàn thực phẩm”; “Trồng hoa, cây xanh làm sạch đẹp các tuyến đường”, “Nhà sạch - vườn đẹp”; “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa”... Các mô hình trên đã giúp người dân thay đổi nhận thức và chuyển biến về hành động, nhận thấy lợi ích của XDNTM.

Với những cố gắng, nỗ lực và linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong XDNTM nâng cao trên địa bàn xã đã đi vào cuộc sống, được đông đảo người dân đồng thuận tham gia, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, xã đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn và Nhân dân chung tay xây dựng xã NTM nâng cao. Kết quả đã vận động Nhân dân hiến được 23.862m2 đất để làm đường giao thông, các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp hơn 53.200 ngày công để kè ao, làm vệ sinh môi trường, trồng hàng rào xanh ven đường. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì, phát triển. Các trường học đều đã thành lập được đội văn nghệ, các thôn thành lập câu lạc bộ gia đình bền vững, câu lạc bộ liên thế hệ, thành lập được 18 câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá, dân vũ. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; công tác đầu tư thiết chế văn hóa ở xã, thôn được quan tâm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%; 17/19 thôn được công nhận khu dân cư văn hóa; tỷ lệ gia đình học tập, dòng họ học tập đạt 80%; cộng đồng học tập, đơn vị học tập đạt 85%. Đến nay xã đã có 6/19 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xác định xây dựng xã NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xã Quảng Ninh đã rà soát, đánh giá đảm bảo sát, đúng tình hình thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đối với 6 thôn đã hoàn thành; chỉ đạo nâng cao, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng 5 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2030 xã Quảng Ninh đạt xã NTM nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn, cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động theo chiều sâu đến từng địa bàn dân cư; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tiếp tục tổ chức thực hiện các mô hình dân vận khéo; phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia XDNTM. Chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn, huy động nguồn lực và Nhân dân tham gia, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng thôn kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tổ chức, cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa