Phụ nữ xã Ngọc Trạo góp phần hoàn thành các tiêu chí XDNTM

Hội LHPN xã Ngọc Trạo hiện có 27 chi hội, với hơn 2.100 hội viên. Phát huy truyền thống quê hương Ngọc Trạo anh hùng, các hội viên phụ nữ trong xã đã đoàn kết vượt khó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, địa phương và của hội. Đặc biệt là qua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tổ chức hội đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc góp phần vào công cuộc XDNTM ở địa phương.

Hội viên, phụ nữ chi hội Thạch Cừ chăm sóc đường cây xanh.

Đã thành việc làm thường xuyên, tự thân của mỗi hội viên, phụ nữ, khi thấy tuyến đường có rác, hàng cây chưa xanh tốt... là chị em phụ nữ ở chi hội Thạch Cừ lại chủ động dọn dẹp, chăm sóc. Tuyến đường cây xanh nằm trên phần đất nhà ai thì người đó có trách nhiệm chăm sóc mỗi ngày. Nếu đoạn đường nào cây chết, chị em cùng nhau chắm dặm lại. Tuyến đường vì thế xanh, sạch, đẹp hơn.

Để nhân rộng đường cây xanh ra những tuyến khác, góp phần xây dựng làng quê đáng sống, chi hội phụ nữ Thạch Cừ còn góp công, góp quỹ mua hoa, cây xanh về trồng rồi tiếp tục nhân giống chắm dặm và trồng mới. Đến nay, hầu hết các tuyến đường ở thôn Thạch Cừ đều có hoa, cây xanh dọc hai bên đường, tạo cảm giác thư thái và bắt mắt cho những ai đi qua.

Chị Phạm Thị Xuyến, chi hội trưởng phụ nữ Thạch Cừ, chia sẻ: "Thời gian đầu trồng đường hoa, cây xanh rất vất vả. Chi hội vận động ngày công làm từng bồn hoa, trồng từng đoạn đường, rồi cắt tỉa, nhân giống... Hầu hết tuyến đường hoa, cây xanh trong thôn đều do công sức chị em đảm nhận. Đây là công trình của phụ nữ góp phần vào XDNTM, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp".

Còn với hộ chị Lê Thị Biển (chi hội phụ nữ thôn Yên Thịnh) là 1 trong 10 hộ liền kề thực hiện điểm mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của Hội LHPN tỉnh từ năm 2011. Từ mô hình của 10 hộ, đến nay đã nhân rộng ra hàng trăm hộ. Các hộ chủ động thực hiện các tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp” với mục đích cải tạo vườn tạp, đầu tư đường nước tưới, giàn leo... để trồng các loại cây phù hợp, có thu nhập; dọn nhà sạch sẽ, ngăn nắp; dọn chuồng trại chăn nuôi xa nơi ở... tất cả đều hướng đến bảo vệ sức khỏe, tăng thu nhập và làm đẹp môi trường sống ở nông thôn.

“Nhà sạch, vườn đẹp”, “Hàng rào xanh”, “Gom phế liệu”, “Ngõ phụ nữ tự quản”... là những công trình, phần việc được cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Ngọc Trạo thực hiện từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó có phong trào chung sức XDNTM. Các chi hội đã phấn đấu hoàn thành tiêu chí “5 không”, từng bước nâng cao chất lượng “5 có” (gồm: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa), lựa chọn tiêu chí “3 sạch” làm mũi nhọn trong tham gia bảo vệ môi trường. Toàn xã đã đăng ký và thực hiện 55 công trình, phần việc, đạt 100% chỉ tiêu. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo như: “Gia đình 5 có, 3 sạch” , “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh” ở chi hội thôn Yên Thịnh, thôn Thạch Cừ...

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, giai đoạn 2021-2025 Hội LHPN xã Ngọc Trạo đã giúp thêm 450 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, đạt 100% chỉ tiêu. Tiêu chí “3 sạch” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Các chi hội đã tổ chức trên 120 buổi truyền thông; duy trì dọn vệ sinh môi trường hàng tháng; huy động trồng hơn 1.000 cây xanh, lắp đặt hơn 100 thùng rác; nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã tự nguyện hiến gần 1.400m2 đất và hàng nghìn mét hàng rào để xây dựng đường bê tông nông thôn thông thoáng, thuận lợi cho giao thương và sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch Hội LHPN xã Trương Thị Hồng Xuân cho biết: "Thực hiện các tiêu chí “5 không”, “5 có”, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế theo hướng phát huy nội lực, khát vọng khởi nghiệp. Giai đoạn 2021-2025 có hơn 1.500 lượt hội viên được tập huấn khoa học - kỹ thuật, hàng trăm hội viên được dạy nghề, giới thiệu việc làm, phát triển kinh tế tập thể, giúp 125 hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Những việc làm này ở các chi hội đã tạo dấu ấn riêng cho hội, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao".

Bài và ảnh: Hà Lê