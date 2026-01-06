Tây Đô hình thành vùng sản xuất tập trung

Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp trước đây còn phân tán, quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế chưa cao, xã Tây Đô đã xác định việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, địa phương không chạy theo mở rộng diện tích một cách dàn trải mà tập trung quy hoạch các vùng sản xuất có quy mô phù hợp, đồng bộ về hạ tầng, thuận lợi cho cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với lợi thế của từng vùng, từng loại cây trồng chủ lực đã tạo tiền đề quan trọng để hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, hướng tới nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững và thích ứng với nhu cầu thị trường.

Mô hình trồng ớt mang lại giá trị kinh tế cao của gia đình ông Phạm Xuân Cương ở thôn Tiến Ích 2.

Một trong những giải pháp then chốt được xã Tây Đô triển khai sớm và quyết liệt là công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Trên cơ sở quy hoạch đồng ruộng, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia dồn đổi, hình thành các thửa ruộng liền vùng, liền thửa. Đến nay, bình quân mỗi hộ chỉ còn từ 1 - 2 thửa ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa đồng bộ, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Song song với đó, xã khuyến khích các hộ có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất thực hiện tích tụ ruộng đất thông qua thuê, mượn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện toàn xã đã tích tụ được khoảng 115ha đất nông nghiệp, đưa vào sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với các cây trồng chủ lực như ngô ngọt, rau màu các loại, mía, lúa...

Cùng với việc tích tụ đất đai, xã Tây Đô đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mang lại những chuyển biến rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều khâu như làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch được cơ giới hóa, giúp giảm công lao động, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Người dân được hướng dẫn áp dụng các giống cây trồng mới, quy trình canh tác tiên tiến, sản xuất đồng loạt theo vùng, góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, xã phát huy vai trò nòng cốt của các HTX trong tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản. Hiện nay, xã Tây Đô có 4 HTX tham gia liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức bao tiêu sản phẩm cho khoảng 250ha cây trồng, chủ yếu là ngô ngọt và lúa chất lượng cao. Thông qua các hợp đồng liên kết, nông sản của người dân được tiêu thụ ổn định, giá bán cao hơn thị trường từ 10 - 15%, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó với sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, xã Tây Đô đã hình thành 7 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với tổng diện tích khoảng 115ha, được quy hoạch gắn với các loại cây trồng chủ lực như lúa chất lượng cao, rau màu các loại, ổi, mía... So với sản xuất manh mún trước đây, các vùng sản xuất tập trung đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng lên, chi phí sản xuất giảm nhờ cơ giới hóa và sản xuất đồng bộ. Giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích tăng từ khoảng 87 triệu đồng/ha/năm lên 187 triệu đồng/ha/năm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Tham gia các vùng sản xuất tập trung, nhiều hộ nông dân đã thay đổi tư duy và phương thức sản xuất. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, đầu ra bấp bênh, nay người dân được hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, sản xuất theo quy trình chung và có đầu ra ổn định.

Tiêu biểu là mô hình trồng ớt của gia đình ông Phạm Xuân Cương, thôn Tiến Ích 2. Ngoài diện tích đất canh tác của gia đình, nhận thấy nhu cầu thị trường tăng cao, ông đã mạnh dạn nhận thầu thêm 2,1 mẫu đất màu của UBND xã để mở rộng sản xuất. Mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn cung cấp giống, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Chia sẻ về hiệu quả mô hình, ông Cương cho biết: "Việc hình thành vùng sản xuất tập trung đã giúp người dân có điều kiện đầu tư bài bản, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hiện nay tăng bình quân từ 15 - 20% so với trước đây, đời sống ổn định hơn, tạo niềm tin để người dân gắn bó lâu dài với đồng ruộng. Chúng tôi cũng mong muốn Nhà nước và địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và mở rộng liên kết tiêu thụ để các mô hình sản xuất tập trung phát huy hiệu quả bền vững".

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Đô Hà Văn Lương cho biết, thời gian tới xã tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các vùng sản xuất tập trung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa và chuyển đổi số trong nông nghiệp; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, trong năm 2025, xã Tây Đô đang triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu “Gạo Tây Đô” trên diện tích 50ha. Việc xây dựng thương hiệu nông sản không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Có thể khẳng định, việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đã và đang tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế nông thôn ở xã Tây Đô, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM nâng cao.

Bài và ảnh: Tô Hà