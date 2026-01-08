Công bố thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Chiều 8/1, xã Hoằng Lộc tổ chức lễ công bố thôn Đồng Lòng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2025. Đây là một trong 3 thôn đầu tiên của xã đón nhận danh hiệu này sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thôn Đồng Lòng có 302 hộ dân với 1.251 nhân khẩu. Trước khi tiến hành xây dựng NTM, điều kiện kinh tế - xã hội của thôn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

Sau nỗ lực về đích thôn NTM năm 2018, một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa bền vững. Trong khi đó, mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu yêu cầu thực hiện nhiều tiêu chí khó, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Song với quyết tâm sớm về đích thôn NTM kiểu mẫu, Chi ủy Chi bộ thôn Đồng Lòng đã thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp.

Với tinh thần đồng thuận cao, đảng viên và Nhân dân thôn Đồng Lòng đã tích cực đóng góp tiền của, ngày công xây dựng các công trình nhà văn hóa, rãnh thoát nước, tường rào, chỉnh trang khu dân cư. Đáng chú ý, quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân trong thôn đã hiến hàng nghìn mét đất ở và đất sản xuất nông nghiệp, mở rộng đường làng ngõ xóm, giao thông nội đồng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thôn

Năm 2025, thôn Đồng Lòng đã được Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc quyết định công nhận danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn đạt 75 triệu đồng/năm, diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành ghi nhận, biểu dương, chúc mừng Chi bộ và Nhân dân thôn Đồng Lòng đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu. Đồng chí đề nghị chi bộ, ban phát triển và toàn thể Nhân dân trong thôn tiếp tục giữ gìn, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, coi đây là “tài sản quý” nhất, không chủ quan, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hoằng Lộc đã trao Bằng công nhận danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu và tiền thưởng 30 triệu đồng cho Chi bộ và Nhân dân thôn Đồng Lòng.

Đức Hiếu