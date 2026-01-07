“Cánh tay nối dài” trong xây dựng nông thôn mới

Từ những tuyến đường đất lầy lội mỗi khi mưa xuống và bụi mù trong những ngày nắng, đến nay 100% đường trong thôn Đắm Vân Giang đã được cứng hóa, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhớ lại chặng đường ấy, bà Phạm Thị Chiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết, đó là quãng thời gian chi bộ và ban công tác mặt trận thôn gần như không có ngày nghỉ, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân.

Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại thôn Đắm Vân Giang, xã Nguyệt Ấn.

Bà Phạm Thị Chiến chia sẻ: “Sau khi làng Ba Nhà và làng Đắm sáp nhập thành thôn Đắm Vân Giang vào năm 2018, việc XDNTM gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Trước thực tế đó, chi bộ cùng ban công tác mặt trận thôn, các tổ chức đoàn thể đã kiên trì tuyên truyền Nhân dân thông qua các cuộc họp thôn và không ngại khó khăn với địa bàn rộng, nhiều nơi dân cư ở không tập trung để đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Chỉ sau 7 tháng phát động, bà con không quản ngại khó khăn, tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức để hoàn thành toàn bộ tuyến đường được cứng hóa, mang lại niềm phấn khởi cho Nhân dân”.

Để phong trào đi vào chiều sâu, ban cán sự thôn Đắm Vân Giang đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ sự kiên trì đó, từ năm 2019 đến nay, người dân trong thôn đã hiến gần 20.000m2 để mở rộng các tuyến đường liên thôn từ 3m lên 6m, đường liên xã lên 8m. Cùng với đó, thôn đã lắp đặt 3km đường điện chiếu sáng, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường đông người dân qua lại. Dọc nhiều tuyến đường, người dân còn trồng cây chè mạn, cây mắt ngọc, dâm bụt... tạo cảnh quan trong khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể, sát với thực tiễn địa phương và gắn liền với lợi ích của người dân, Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn đã không ngừng đổi mới phương thức vận động, phát huy vai trò tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân trong thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua XDNTM.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn Lương Văn Ninh, cho biết: "Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, trên cơ sở đó Ủy ban MTTQ xã đã ban hành kế hoạch cụ thể theo 5 nội dung của cuộc vận động, triển khai sâu rộng đến ban công tác mặt trận ở khu dân cư".

Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên đã chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế để tập trung thực hiện như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; vận động Nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn. Nhờ sự đồng thuận và chung sức của bà con, 5 năm qua toàn xã đã tự nguyện hiến trên 5.000m2 đất, đóng góp trên 3.500 ngày công và vật liệu để mở đường, xây dựng kết cấu hạ tầng. Do đó, xã đã đầu tư xây dựng được 11,8km đường giao thông nông thôn; 9,2km đường ngõ xóm; 1km đường nội đồng; nhiều nhà văn hóa được xây mới và tu sửa khang trang với các điểm vui chơi giải trí cơ bản được lắp đặt đồng bộ tại 15/15 thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã đã chủ trì, phối hợp vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Thời gian qua, xã Nguyệt Ấn đã huy động mọi nguồn lực để xây mới và sửa chữa được nhiều ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại các khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại 15/15 khu dân cư.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, tuy nhiên được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận trong Nhân dân, đến nay 31/34 thôn trên địa bàn xã Nguyệt Ấn đã được công nhận thôn NTM. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của MTTQ xã trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nên diện mạo NTM ở vùng đất khó này thêm nhiều đổi thay. Qua đó khẳng định phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” đã được MTTQ tổ chức thực hiện hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu.

Bài và ảnh: Trung Hiếu