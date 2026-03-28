Lần đầu Yemen phóng tên lửa vào Israel, chiến sự Trung Đông thêm căng thẳng

Quân đội Israel sáng ngày 28/3 cho biết đã ghi nhận lần đầu tiên một tên lửa được phóng từ Yemen kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bùng phát vào ngày 28/2, sau khi lực lượng Houthi đe dọa tham gia chiến sự.

Lực lượng Houthi ở Yemen lần đầu tấn công Israel, nguy cơ lan rộng xung đột khu vực. Ảnh: Anadolu.

Quân đội Israel cho biết đã “phát hiện việc phóng một tên lửa từ Yemen hướng về lãnh thổ Israel, các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa.” Chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại tại Israel và các nguồn tin truyền thông cho rằng tên lửa có thể đã bị đánh chặn.

Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Israel lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Nhóm này cho biết cuộc tấn công bằng loạt tên lửa được thực hiện nhằm đáp trả việc tiếp tục nhằm vào các cơ sở hạ tầng tại Iran, Li-băng, Iraq và các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời khẳng định các chiến dịch sẽ tiếp diễn cho đến khi “các hành động gây hấn” trên mọi mặt trận chấm dứt.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Houthi cảnh báo sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các nước khác tham gia cùng Mỹ và Israel trong các hoạt động nhằm vào Iran hoặc nếu khu vực Biển Đỏ được sử dụng cho các hoạt động quân sự chống Tehran. Người phát ngôn Houthi Yahya Saree khẳng định lực lượng này “sẵn sàng hành động trực tiếp”, song không nêu cụ thể hình thức can thiệp.

Giới quan sát nhận định việc Houthi tham gia trực tiếp có thể làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực, đặc biệt khi lực lượng này có khả năng tấn công tầm xa và gây gián đoạn các tuyến hàng hải quan trọng quanh bán đảo Ả Rập.

Người ủng hộ lực lượng Houthi biểu tình bày tỏ đoàn kết với Iran trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp diễn, tại Sanaa, Yemen, ngày 27 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, các lực lượng đồng minh của Iran tại Li-băng và Iraq cũng đã tham gia vào các diễn biến quân sự trong khu vực. Houthi từng nhiều lần tấn công tàu vận tải quốc tế tại Biển Đỏ và phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái về phía Israel, trước khi tạm dừng sau thỏa thuận ngừng bắn Gaza vào tháng 10/2025.

Houthi khẳng định sẽ không cho phép Biển Đỏ bị sử dụng cho các hoạt động mà họ cho là nhằm vào Iran hoặc các quốc gia Hồi giáo, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công và triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Thúy Hà

Nguồn: Times of Israel