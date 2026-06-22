Lần đầu sau hơn 25 năm, Samsung mất ngôi doanh nghiệp giá trị nhất Hàn Quốc

SK hynix lần đầu vượt Samsung Electronics về giá trị vốn hóa thị trường, khép lại hơn 25 năm thống trị của "gã khổng lồ" điện tử Hàn Quốc, trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu đối với các dòng chip nhớ hiệu năng cao. Diễn biến mới này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cấu trúc dẫn đầu của ngành công nghệ Hàn Quốc.

SK hynix lần đầu vượt Samsung Electronics về giá trị vốn hóa thị trường, khép lại hơn 25 năm thống trị của “gã khổng lồ” điện tử Hàn Quốc. Ảnh: Techpowerup

Theo số liệu từ Sở giao dịch Hàn Quốc (KRX) ngày 22/6, vốn hóa thị trường của SK hynix đạt khoảng 2.091 nghìn tỷ won (tương đương 1.358 tỷ USD), vượt nhẹ so với mức 2.090 nghìn tỷ won của Samsung Electronics.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, cổ phiếu SK hynix tăng hơn 5–6%, trong khi Samsung Electronics chỉ tăng dưới 1%, phản ánh sự phân hóa rõ rệt về kỳ vọng của nhà đầu tư đối với hai “ông lớn” công nghệ.

Theo Reuters, đà tăng của SK hynix được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ đối với các loại chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) – một thành phần then chốt trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), được sử dụng bởi các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia và Google.

SK hynix hiện được xem là nhà sản xuất chip nhớ giá trị nhất thế giới, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư mạnh vào AI của các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Microsoft, Google và Meta. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 340%, đưa vốn hóa lên mức kỷ lục.

Diễn biến này cũng phản ánh sự dịch chuyển trong ngành bán dẫn toàn cầu, khi các dòng chip bộ nhớ chuyên dụng cho AI ngày càng trở thành mắt xích chiến lược, thay thế dần vai trò “hàng hóa thông thường” trước đây.

Giới phân tích cho rằng sự trỗi dậy của SK hynix là kết quả của quá trình chuyển đổi dài hạn trong ngành, đặc biệt khi nhu cầu về AI tăng mạnh đã giúp đảo chiều chu kỳ suy giảm của thị trường chip nhớ. Từ một doanh nghiệp từng đứng bên bờ vực khủng hoảng đầu những năm 2000, SK hynix hiện đã trở thành biểu tượng của sự phục hồi và tái định vị trong ngành công nghệ Hàn Quốc, trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang định hình lại trật tự của ngành bán dẫn.

Bích Hồng