Làm thế nào để phân biệt chân chữ X sinh lý và chân chữ X bệnh lý?

Phần lớn chân chữ X ở trẻ dưới 7 tuổi là chân chữ X sinh lý, sẽ tự trở về bình thường khi trẻ lớn lên. Chỉ một tỷ lệ nhỏ là chân chữ X bệnh lý, cần được chuyên gia y tế can thiệp. Việc phân biệt hai tình trạng này dựa trên độ tuổi, mức độ vẹo và các triệu chứng đi kèm là rất quan trọng.

Phụ huynh lo lắng về chân chữ X: Hiểu đúng để an tâm

Đầu gối con chụm vào nhau trong khi mắt cá chân cách xa là một hình ảnh gây lo lắng cho nhiều bậc cha mẹ. Tình trạng này được gọi là tật chân chữ X (Genu Valgum) và đã trở thành lý do phổ biến khiến nhiều gia đình vội vã tìm kiếm các phương pháp điều trị tốn kém.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Đức Đệ - Cố vấn chuyên môn cao cấp của Trung tâm Cân bằng cấu trúc cơ thể ASINA, đây không phải là một tình trạng hiếm gặp ở trẻ. Do đó, phụ huynh không cần quá lo lắng. Đồng thời trước khi tìm kiếm đến sự can thiệp của y học, phụ huynh cần phân biệt rõ ràng giữa hai dạng: chân chữ X sinh lý và chân chữ X bệnh lý.

Phụ huynh cần phân biệt tình trạng chân chữ X sinh lý và chân chữ X bệnh lý

Cụ thể, tương tự như tình trạng chân vòng kiềng sinh lý, chân chữ X sinh lý là một tình trạng diễn ra trong giai đoạn phát triển xương tự nhiên của trẻ. Tình trạng này không gây đau đớn và sẽ tự điều chỉnh theo thời gian mà không cần can thiệp. Theo Viện Nhi đồng Boston (Mỹ), 99% trường hợp trẻ gặp tình trạng chân chữ X sẽ khôi phục về bình thường khi trẻ 7-8 tuổi.

Trong khi đó, chân chữ X bệnh lý là biểu hiện của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và không thể tự khỏi, có thể nặng hơn theo thời gian nếu không được điều trị. Hiểu rõ sự khác biệt này là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đảm bảo sức khỏe xương khớp cho trẻ.

Điều trị chân chữ X hiệu quả bằng công nghệ 3D tiên tiến

Đối với các trường hợp chân chữ X sinh lý, phụ huynh có thể áp dụng các biện pháp điều trị tại nhà, bao gồm: điều chỉnh thói quen sinh hoạt của trẻ (tránh ngồi xổm, ngồi vắt chéo chân quá lâu), cho trẻ tập kéo giãn cơ, đảm bảo trẻ được bổ sung đầy đủ Vitamin D, Canxi và khoáng chất.

Đối với trẻ mắc phải tật chân chữ X bệnh lý, cha mẹ cần tìm đến các bác sĩ - chuyên gia chỉnh hình tại các phòng khám, cơ sở uy tín. Tại Việt Nam, một số đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này như Trung tâm Cân bằng Cấu trúc Cơ thể ASINA đang áp dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại cho các trường hợp chân chữ X bệnh lý, giúp xác định nguyên nhân dị tật và có hướng can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ ở ASINA sử dụng thiết bị hiện đại để thăm khám và chẩn đoán chân chữ X cho trẻ

Theo Bác sĩ Nguyễn Đăng Nguyên - Giám đốc chuyên môn của ASINA, tình trạng chân chữ X có liên quan đến sự mất cân bằng cấu trúc cơ thể. Do đó, phương pháp điều trị chân chữ X hiệu quả cho trẻ là kết hợp giữa vật lý trị liệu và đế chỉnh hình cá nhân hóa.

Hiện tại, ASINA đang áp dụng hệ thống phân tích cấu trúc trục chi bằng công nghệ 3D, giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ vẹo, từ đó xây dựng kế hoạch tập luyện và thiết kế đế chỉnh hình 3D được cá nhân hóa, giúp cải thiện dần tình trạng chân chữ X cho trẻ một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật.

Một trong những trường hợp được các bác sĩ tại ASINA can thiệp thành công bằng phương pháp trên là bé Phương Linh (10 tuổi). Khi được đưa đến ASINA, bé được ghi nhận trong tình trạng chân chữ X, lệch trục gót nặng, vồng lưng, gù ngực và cổ rùa. Tuy nhiên, sau 14 buổi can thiệp, tình trạng biến dạng chân chữ X của bé đã được cải thiện rõ rệt.

Tình trạng chân của bé Linh trước và sau điều trị

Mẹ bé Linh chia sẻ: Điểm khác biệt lớn nhất mà chị nhận thấy ở ASINA chính là sự đồng hành dài hạn. Con chị không chỉ được can thiệp trong giai đoạn điều trị ban đầu, mà còn được các bác sĩ theo dõi rất sát sao ở các giai đoạn khác để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

