Thông báo thời gian thi công và phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hoá

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá thông báo thông báo thời gian thi công và phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công hạng mục công trình cầu Đìa Ngang tại Km12+532/ĐT.522B và cống điều tiết Yên Dương tại Km5+500/ĐT.523 (cầu Chợ Huyện) thuộc dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hoá.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Giấy phép thi công số 135/GPTC-SXD ngày 12/12/2025 và Công văn số 11384/SXD-QLHT ngày 08/12/2025 về việc thống nhất phương án phân luồng giao thông hạng mục công trình cầu Đìa Ngang tại Km12+532/ĐT.522B địa phận xã Hà Long và xã Tống Sơn; cống điều tiết Yên Dương tại Km5+500/ĐT.523 (cầu Chợ Huyện) địa phận xã Hoạt Giang thuộc dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hoá. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá (Ban QLDANN) đã chỉ đạo nhà thầu thi công cắm biển báo và biển chỉ dẫn theo phương án phân luồng đã được thống nhất để triển khai thi công các hạng mục nêu trên. Ban QLDANN thông báo tới các đơn vị thời gian bắt đầu thi công và phương án phân luồng cụ thể như sau:

1. Thời gian thi công: Thời gian thi công bắt đầu từ ngày 25/12/2025 đến hết ngày 30/6/2026.

2. Phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công:

a) Về phương án phân luồng giao thông khi thi công Cầu Đìa Ngang tại Km12+532/ĐT.522B:

- Phạm vi cấm đường đối với tất cả các phương tiện xe ô tô: Cấm đường đoạn qua Cầu Đìa Ngang tại Km12+532/ĐT.522B.

- Nguyên tắc tổ chức giao thông: Phương án tổ chức giao thông theo nguyên tắc phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và kết hợp cắm biển báo hiệu. Phương án cụ thể như sau:

+ Theo hướng từ xã Hà Long đi xã Tống Sơn: Các phương tiện ô tô đi đến Nút giao Gia Miêu (nút giao cao tốc với QL.217B) đi theo tuyến QL.217B ra QL.1 rẽ phải đi qua cầu Cừ (Km295+300/QL.1) rẽ phải đi theo tuyến ĐT.523 (không đi vào tuyến ĐT.522B) hoặc đi theo Cao tốc từ nút giao Gia Miêu (QL.217B) đi ra nút giao Hà Lĩnh (QL.217).

+ Theo hướng từ xã Tống Sơn đi xã Hà Long: Các phương tiện ô tô đi rẽ phải đi theo tuyến ĐT.523 ra QL.1 (Km295+300) rẽ trái đi theo QL.1 đến đầu tuyến QL.217B rẽ phải để đi xã Hà Long (không đi vào tuyến ĐT.522B).

+ Đối với các phương tiện xe thô sơ, xe máy: các phương tiện vẫn hoạt động bình thường, đi theo cầu tạm của dự án xây dựng song song phía hạ lưu cầu Đìa Ngang.

b) Về phương án phân luồng giao thông khi thi công cống điều tiết Yên Dương tại Km5+500/ĐT.523 (cầu Chợ Huyện):

- Phạm vi cấm đường đối với phương tiện xe ô tô >1,5T: Cấm đường đoạn cầu Chợ Huyện (Km5+500/ĐT.523) (cống điều tiết Yên Dương).

- Nguyên tắc tổ chức giao thông: Phương án tổ chức giao thông theo nguyên tắc phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và kết hợp cắm biển báo hiệu. Phương án cụ thể như sau:

+ Theo hướng từ QL.1 đi trung tâm xã Hoạt Giang cũ: Các phương tiện ô tô >1,5T đi theo tuyến ĐT.527C (cầu Huyện đội) tại Km300+100/QL.1 đi đến cầu Hà Thanh rẽ trái theo ĐT.523 vào Trung tâm xã Hoạt Giang cũ; hoặc từ vị trí QL.1/Km293+950 đi theo đường Thanh Niên rẽ phải vào ĐT.527C đi đến cầu Hà Thanh rẽ phải theo ĐT.523 vào Trung tâm xã Hoạt Giang cũ.

+ Theo hướng từ trung tâm xã Hoạt Giang cũ đi QL.1: Các phương tiện ô tô đi theo tuyến ĐT.523 rẽ phải qua cầu Hà Thanh vào ĐT.527C đi ra QL.1 (cầu Huyện đội) tại Km300+100/QL.1; hoặc đi đến đầu cầu Hà Thanh rẽ trái theo ĐT.527C rẽ phải đi theo đường Thanh Niên ra QL.1/Km293+950.

+ Đối với các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe ô tô ≤1,5T: các phương tiện vẫn hoạt động bình thường, đi đến cầu Chợ huyện (cống điều tiết Yên Dương) vòng theo đường bờ kênh đến cầu Mong Ước (Đền Trần) đi về phía đầu Cầu Chợ huyện và ngược lại.

Để triển khai việc phân luồng đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian theo chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Giấy phép thi công số 135/GPTC-SXD ngày 12/12/2025 và Công văn số 11384/SXD-QLHT ngày 08/12/2025 về phương án phân luồng giao thông; Ban QLDANN xin thông báo đến các Quý đơn vị được biết và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Đề nghị UBND các xã: Hà Long; Tống Sơn, Hoạt Giang và Hà Trung thông báo đến các đơn vị vận tải, các chủ mỏ vật liệu trên địa bàn, người dân biết về thời gian và phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các công trình trên để bố trí lịch trình các phương tiện lưu thông trên tuyến cho phù hợp (hoặc hạn chế các phương tiện tham gia giao thông trong thời gian thi công).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thái Mạnh Tùng