Thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tại BIDV Trung Sơn Thanh Hóa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa (BIDV Trung Sơn Thanh Hóa) trân trọng thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tuyển dụng lao động theo vị trí tại Chi nhánh như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ đã đăng theo thông báo số 1787/TB-BIDV.TSTH ngày 19/11/2025 của BIDV Trung Sơn Thanh Hóa: Đến hết ngày 26/11/2025 (hặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/12/2025 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC: Đoàn Huy Hoàng