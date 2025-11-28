Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thông tin - Quảng cáo

Thông báo tuyển dụng

Thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tại BIDV Trung Sơn Thanh Hóa

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa (BIDV Trung Sơn Thanh Hóa) trân trọng thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tuyển dụng lao động theo vị trí tại Chi nhánh như sau:

Thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tại BIDV Trung Sơn Thanh Hóa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa (BIDV Trung Sơn Thanh Hóa) trân trọng thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tuyển dụng lao động theo vị trí tại Chi nhánh như sau:

Thông báo gia hạn thời gian đăng tuyển hồ sơ tại BIDV Trung Sơn Thanh Hóa

- Thời gian nhận hồ sơ đã đăng theo thông báo số 1787/TB-BIDV.TSTH ngày 19/11/2025 của BIDV Trung Sơn Thanh Hóa: Đến hết ngày 26/11/2025 (hặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/12/2025 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC: Đoàn Huy Hoàng

Từ khóa:

#Trung Sơn #Thanh hóa #Hồ sơ #Thông báo #Bidv #Ngân hàng tmcp #Phát triển #Việt nam #Đầu tư #Tuyển dụng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh