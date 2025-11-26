Thông tin dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá)

Nhà đầu tư gồm: Liên danh Công ty cổ phần Viet Incons - Công ty cổ phần Vinaconex 21 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Nội thông tin về Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa - nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá.

Hiện nay, Dự án đã được khởi công xây dựng. Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ, Nhà đầu tư xin cung cấp các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội tại Dự án để công bố công khai tại Cổng thông tin của Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân phường Hàm Rồng, nhằm bảo đảm người dân có nhu cầu và đủ điều kiện mua nhà ở xã hội được tiếp cận đầy đủ các thông tin liên quan, cụ thể như sau:

Tên Dự á n: Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hoá (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc). Nhà đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Viet Incons - Công ty cổ phần Vinaconex 21 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinaconex21

(Hợp đồng uỷ quyền số 01/2024/HDUQ-VI-V21-DLHC về việc uỷ quyền làm Chủ Đầu Tư dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá)

Địa chỉ: Phố Ba La, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm thực hiện dự án: phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá). Địa chỉ liên lạc: Văn phòng bán hàng tại địa chỉ: Lô BT17, MBQH 6275 phường Hàm Rồng, tỉnhThanh Hoá. Địa chỉ nộp đơn đăng ký:

Văn phòng bán hàng tại địa chỉ: Lô BT17, MBQH 6275 phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0824.111.998

Tiến độ thực hiện Dự Án.

Dự kiến từ quý II năm 2025 đến quý II năm 2028. Trong đó:

Thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng khu A: quý III năm 2027.

Thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng khu B: quý II năm 2028.

Quy mô dự án:

Dự án nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá bao gồm 2 khu:

Khu A có diện tích 14.097,6 m2, mỗi khu được bố trí 02 toà chung cư cao 25 tầng; mật độ xây dựng: Tối đa 38,3%; hệ số sử dụng đất tối đa khoảng: 7,8 lần.

Khu B có diện tích 13.905,3 m2, mỗi khu được bố trí 02 toà chung cư cao 25 tầng; mật độ xây dựng: Tối đa 38,29%; hệ số sử dụng đất tối đa khoảng: 7,26 lần

Tầng 1 của mỗi toà nhà được bố trí các phòng chức năng, phòng sinh hoạt cộng đồng và các khu thương mại để phục vụ người dân về sinh sống tại đây.

Mỗi khu đất được bố trí hệ thống trạm biến áp; máy phát điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phát triển vùng. Vị trí để xe của dân cư được bố trí tại tầng 2 và tầng 3.

Mỗi khu đất được bố trí sân thể thao, đường dạo, bể bơi, phục vụ bể bơi, cây xanh và đường giao thông nội bộ thuận tiện hiện đại, đáp ứng nhu cầu cư dân.

Số lượng căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê và diện tích nhà ở xã hội thuộc Dự Án.

Nhà ở xã hội Khu A: Toà NOXH1: 25 tầng có diện tích xây dựng 1.231,4m2; cung cấp 308 căn hộ có diện tích từ 39m2 đến 70m2. Toà NOXH2: 25 tầng có diện tích xây dựng 4.167,3m2; cung cấp 924 căn hộ có diện tích từ 39,8m2 đến 77m2.

Nhà ở xã hội Khu B: Toà NOXH1: 25 tầng có diện tích xây dựng 1.333,0m2; cung cấp 352 căn hộ có diện tích từ 34,2m2 đến 77m2. Toà NOXH2: 25 tầng có diện tích xây dựng 3.992,0m2; cung cấp 792 căn hộ có diện tích từ 39,1m2 đến 77m2.



Giá bán, cho thuê nhà ở xã hội dự kiến tại các khu đất thuộc dự án:

Giá bán bình quân (dự kiến): 18.800.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Mười tám triệu tám trăm nghìn đồng 1 m2).

Lưu ý: Giá bán nêu trên chỉ là giá tạm tính. Chủ Đầu tư đang trong quá trình xây dựng giá bán theo quy định của pháp luật. Sau khi giá bán mua đã được thẩm tra/ phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ gửi thông tin tới Sở xây dựng tỉnh Thanh Hoá để công khai giá bán nhà ở xã hội lên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá.

Thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại các khu đất thuộc dự án:

Dự kiến từ ngày 25 tháng 12 năm 2025 đến ngày 11 tháng 03 năm 2026 (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật).

Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội chi tiết của từng lô đất: Chủ đầu tư sẽ báo cáo cụ thể tại văn bản báo cáo Tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội các đợt tại các Toà nhà, khu đất thuộc Dự Án (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 của Chính phủ).

Công ty cổ phần Vinaconex 21