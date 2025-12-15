Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Hoằng Quỳ tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN);

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1481 /QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tính Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070;

UBND xã Hoằng Giang thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoằng Quỳ tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án thành lập cụm công nghiệp Hoằng Quỳ

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

- Diện tích khu đất: Khoảng 55 ha.

- Địa điểm hực hiện dự án: Xã Hoằng Qùy và Hoằng Hợp (cũ) nay là xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp

Theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp bao gồm:

- Đơn đăng ký làm Chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ.

- Báo cáo đầu tư thành lập CCN;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;

- Bản sao báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Chủ đầu tư đã được kiểm toán (năm 2023 và năm 2024);

- Bản sao Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của Chủ đầu tư;

- Bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (cam kết của ngân hàng cho nhà đầu tư vay để thực hiện dự án đối với phần vốn còn lại);

- Báo cáo danh mục các dự án nhà đầu tư đang thực hiện, sẽ thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng; dự kiến sử dụng vốn cho dự án CCN;

- Báo cáo thuyết minh hiệu quả tài chính dự án;

- Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường;

- Bản vẽ phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng CCN;

- Các hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư thứ cấp (nếu có);

- Văn bản chứng minh đã làm chủ đầu tư KCN, CCN (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận với địa phương (cấp xã) về địa điểm thoát nước thải sau khi đã xử lý;

- Văn bản thỏa thuận xử lý chất thải rắn;

- Báo cáo rõ phương án cấp điện cho CCN;

- Báo cáo rõ phương án kết nối giao thông vào CCN;

- Phương án GPMB “một số nội dung như: báo cáo số hộ dân, bị ảnh hưởng do thu hồi đất; phương án đảm bảo an sinh cho người dân; phương án tái định cư (nếu có); dự kiến tổng số kinh phí bồi thường, GPMB toàn bộ dự án;”

- Phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;

- Phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Phương án nhà ở dành cho Lao động CCN;

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND xã Hoằng Giang (qua Văn phòng UBND xã Hoằng Giang) trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 30/12/2025 để tổng hợp, trình Sở Công thương thẩm định theo quy định.

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Doãn Phương