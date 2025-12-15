Vietcombank Bắc Thanh Hóa thông báo thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa) thông báo việc tiếp nhận, quản lý Phòng giao dịch Hoằng Hóa; Phòng giao dịch Bỉm Sơn và Phòng giao dịch Sầm Sơn.

Căn cứ Công văn số 2815/KV7-QLGS1, ngày 05/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 về việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của VCB.

Căn cứ Công văn số 2821/KV7-QLGS1, ngày 08/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Sầm Sơn trực thuộc VCB Bắc Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số 7985/ QĐ-VCB-TCNS ngày 10/12/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc chuyển giao Phòng giao dịch từ Chi nhánh VCB Thanh Hóa sang Chi nhánh VCB Bắc Thanh Hóa quản lý.

Căn cứ Quyết định số 8041/ QĐ-VCB-TCNS ngày 10/12/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc chuyển giao Phòng giao dịch từ Chi nhánh VCB Nghi Sơn sang Chi nhánh VCB Bắc Thanh Hóa quản lý

Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo việc tiếp nhận, quản lý Phòng giao dịch Hoằng Hóa; Phòng giao dịch Bỉm Sơn; Phòng giao dịch Sầm Sơn điều chuyển từ Vietcombank Nghi Sơn và Vietcombank Thanh Hóa sang Vietcombank Bắc Thanh Hóa, kể từ ngày 15/12/2025 cụ thể như sau:

1-Tên Phòng Giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Phòng Giao dịch Hoằng Hóa

- Địa điểm: Số 107 Đường ĐT 510 Trung Sơn, phố Vinh Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2-Tên Phòng Giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Phòng giao dịch Bỉm Sơn

- Địa điểm: Trung tâm thương mại chợ Bỉm Sơn, đường Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

3-Tên Phòng Giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Phòng giao dịch Sầm Sơn

- Địa điểm: SH 01-SH 05, đường Phú Châu – Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa - ngã tư Hồng Hạc, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trân trọng thông báo!

GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK BẮC THANH HÓA: Nguyễn Xuân Quang