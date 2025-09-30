Lạc Việt SureHCS hợp nhất giúp quản lý nhân sự công lương tối ưu chi phí

Lạc Việt SureHCS hợp nhất toàn bộ nghiệp vụ nhân sự từ chấm công, tính lương đến quản lý phúc lợi trên một nền tảng duy nhất. Giải pháp không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vận hành tinh gọn mà còn nâng cao trải nghiệm nhân viên và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Doanh nghiệp gặp khó khi quản lý nhân sự công lương bằng nhiều phần mềm rời rạc

Trong bối cảnh kinh tế biến động và áp lực tối ưu chi phí nhân sự ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn quản lý nhân sự bằng quy trình thủ công hoặc đang phải sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm khác nhau để quản lý nhân sự: phần mềm chấm công riêng, phần mềm tính lương riêng, phần mềm bảo hiểm – thuế lại tách biệt. Cách làm này tuy có thể giải quyết nhu cầu tức thời nhưng lại dẫn đến hàng loạt bất cập:

. Dữ liệu phân mảnh, khó đồng bộ: thông tin nhân sự nằm rải rác ở nhiều nơi, dễ xảy ra sai lệch khi tổng hợp.

. Sai sót trong tính lương – bảo hiểm: chuyển đổi dữ liệu thủ công giữa các hệ thống làm tăng rủi ro nhầm lẫn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

. Tốn thời gian, chi phí vận hành: phòng nhân sự phải nhập liệu nhiều lần, xử lý chậm, gây áp lực lớn vào kỳ lương.

. Khó phân tích chi phí tổng thể: khi dữ liệu không tập trung, lãnh đạo không có bức tranh toàn cảnh để hoạch định ngân sách và tối ưu chi phí nhân sự.\

Kết quả là chi phí nhân sự tăng cao, hiệu suất vận hành thấp dẫn đến doanh nghiệp khó duy trì lợi thế cạnh tranh.

Chính vì vậy, xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay là tìm kiếm một hệ thống HRM hợp nhất vừa quản lý công – lương – phúc lợi vừa cung cấp dữ liệu chính xác minh bạch để hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.

LV SureHCS hợp nhất hệ thống quản lý nhân sự công lương tối ưu chi phí

Được phát triển bởi Công ty Lạc Việt với hơn 30 năm kinh nghiệm công nghệ, LV SureHCS không phải là một phần mềm quản lý nhân sự thông thường mà là hệ thống quản trị nhân sự toàn diện hợp nhất. Bao quát mọi khâu từ tuyển dụng, hội nhập, phúc lợi đến đánh giá, đào tạo,... được thiết kế khéo léo theo trọn vẹn vòng đời nhân viên tại doanh nghiệp.

Trong đó, giải pháp này đặc biệt mạnh trong việc quản lý công – lương – phúc lợi giúp doanh nghiệp:

. Tự động hóa quy trình C&B: từ chấm công, tính lương, khấu trừ thuế, bảo hiểm đến phúc lợi giảm thiểu 50% thời gian xử lý.

. Đồng bộ dữ liệu nhân sự: thông tin tập trung, hạn chế sai sót đảm bảo tính chính xác minh bạch.

. Phân tích chi phí nhân sự: cung cấp báo cáo trực quan giúp ban lãnh đạo kiểm soát ngân sách, ra quyết định nhanh chóng.

. Tuân thủ pháp luật Việt Nam: cập nhật kịp thời các quy định về thuế, bảo hiểm, tiền lương, tránh rủi ro pháp lý.

. Tối ưu chi phí vận hành: giảm khối lượng công việc thủ công, tiết kiệm nguồn lực nhân sự, đồng thời nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

LV SureHCS đã triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp quy mô trên 1.000 nhân sự, giúp giảm trung bình 20-30% chi phí vận hành HR.

Các phân hệ LV SureHCS tích hợp AI giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Để đạt được tối ưu chi phí quản trị nhân sự, LV SureHCS cung cấp một hệ sinh thái phân hệ toàn diện, nay được nâng cấp mạnh mẽ nhờ Bộ 3 Trợ lý AI nhân sự:

LV SureHCS Hiring (Tuyển dụng)

Ứng dụng công nghệ AI trong scan CV, quản lý Talent Pipeline, tự động hóa quy trình tuyển dụng giúp giảm thiểu chi phí tuyển sai người.

Ứng dụng LV-AI.Resume để phân tích CV tự động, xây dựng hồ sơ ứng viên chuẩn hóa, tìm người đúng tiêu chí bằng prompt thông minh, khai thác hiệu quả talent pool → giảm đáng kể chi phí tuyển sai người.

LV SureHCS Portal (Cổng thông tin nhân sự)

Số hóa toàn bộ giao tiếp nội bộ, cho phép nhân viên tự tra cứu thông tin, đăng ký nghỉ phép, xem bảng lương trực tuyến, tiết kiệm thời gian, giấy tờ hành chính.

Kết hợp LV-AI.Help như chatbot nội bộ, hỗ trợ nhân viên tra cứu thông tin, truy xuất biểu mẫu và quy trình nhân sự 24/7 → tiết kiệm thời gian xử lý thủ công cho phòng HR.

LV SureHCS C&B quản lý công lương phúc lợi

Phần mềm quản lý chấm công LV SureHCS C&B tự động hóa chấm công – tính lương – thuế – bảo hiểm – phúc lợi giúp doanh nghiệp tránh sai sót, tiết kiệm chi phí xử lý và quản lý quỹ lương minh bạch.

Đồng thời dùng LV-AI.Docs để bóc tách, chuyển đổi dữ liệu giấy tờ (CCCD, sổ BHXH, bằng cấp) thành hồ sơ kỹ thuật số chuẩn hóa → giảm sai sót, tăng tốc quy trình.

Đào tạo & Đánh giá

. Đào tạo phát triển nhân lực: Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo dựa trên KPI, tránh lãng phí nguồn lực.

. Đánh giá hiệu suất: Liên kết kết quả KPI với chế độ lương thưởng, đảm bảo ngân sách thưởng được phân bổ đúng đối tượng, tránh thất thoát.

. Dashboard nhân sự: Cung cấp cái nhìn tổng quan, trực quan về chi phí nhân sự, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhanh chính xác.

Nhờ sự kết hợp giữa quản trị nhân sự truyền thống và công nghệ AI tiên tiến, LV SureHCS không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra bước nhảy vọt trong quản trị nhân sự hiện đại.

