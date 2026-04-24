Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

Chiều 24/4, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (2006-2026).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, tổ chức, cá nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, các bà mẹ, bà dì và các thế hệ trẻ em đã, đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Ông Phan Văn Ẩm, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thanh Hóa phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, lãnh đạo Làng trẻ em SOS Thanh Hóa khẳng định, 20 năm qua là chặng đường đầy nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những kết quả đạt được là minh chứng cho hiệu quả của chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, tăng cường hỗ trợ trẻ hòa nhập cộng đồng, hướng tới mục tiêu giúp các em phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Làng trẻ em SOS Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1581/QĐ-CT ngày 17/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006.

Trải qua hai thập kỷ, nơi đây đã trở thành mái ấm yêu thương, chắp cánh cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ 29 trẻ đầu tiên được tiếp nhận vào năm 2005, đến nay Làng đã chăm sóc, nuôi dưỡng tổng cộng 326 trẻ em, trong đó chủ yếu là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi.

Hiện có 97 trẻ đang sinh sống tại các gia đình trong Làng, được chăm sóc theo mô hình gia đình với sự yêu thương, dạy dỗ của các “mẹ”, “dì”.

Không chỉ là nơi nuôi dưỡng, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa còn chú trọng giáo dục toàn diện cho trẻ. Sau 20 năm, nhiều em đã trưởng thành, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Đáng chú ý, 157 trẻ đã trưởng thành, trong đó 84 em lập gia đình, có việc làm ổn định, tự lập cuộc sống, góp phần tích cực cho xã hội.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng sống được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ. Mô hình lưu xá thanh niên cũng được triển khai hiệu quả, giúp các em từng bước thích nghi với cuộc sống tự lập. Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm luôn được chú trọng, giúp các em có định hướng rõ ràng sau khi rời Làng.

Những năm qua, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa còn nhận được sự đồng hành của đông đảo các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Hiện có hàng trăm cá nhân, tổ chức tham gia đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em và các hoạt động của Làng, góp phần duy trì và phát triển bền vững mô hình nhân văn này.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Làng trẻ em SOS tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa trong hành trình 20 năm “ươm mầm” tương lai.

Trần Hằng