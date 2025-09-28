Kỹ năng an toàn khi bão số 10 đổ bộ

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đề nghị người dân không chủ quan, cần thực hiện theo các hướng dẫn, khuyến cáo sau:

Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Ở yên trong nhà hoặc nơi trú ẩn an toàn (đóng chặt cửa, tránh xa cửa sổ, khu vực có kính). Nếu buộc phải đi ra ngoài, cần mang theo các vật dụng như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại để liên lạc khi có sự cố.

Không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ. Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật,...

Tranh thủ sạc pin điện thoại và các thiết bị liên lạc khác đề phòng khi bão đổ bộ gây mất điện; Chủ động ngắt nguồn điện, khóa ga nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật trong điều kiện mưa bão nguy hiểm.

Tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

Lưu ý thời gian tâm bão vào vì sẽ có khoảng 30 phút đến 1 tiếng lặng gió trước khi gió đổi hướng và mạnh trở lại.

Đề phòng mưa, lũ, ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, khu vực đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; đề phòng nước dâng vùng ven biển, cửa sông.

Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là Tổng đài 112.

Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.