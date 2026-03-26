Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hoằng Tiến kiện toàn các chức danh chủ chốt

Sáng 26/3, HĐND xã Hoằng Tiến tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các nội dung theo luật định đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. HĐND xã tiến hành xác nhận tư cách của 21 đại biểu trúng cử HĐND xã, bảo đảm đầy đủ điều kiện tham gia hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Kết quả, ông Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Thanh Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông: Lê Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các Ban HĐND và ủy viên UBND xã; đồng thời xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến Lê Văn Phúc phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp thứ nhất không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của các đại biểu mà còn là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để HĐND xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

