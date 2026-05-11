Trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4

Sáng 11/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc và Trường THPT Hoằng Hóa 4, xã Hoằng Lộc tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên và 1.504 học sinh nhà trường.

Các em học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4 tích cực tham gia trả lời các câu hỏi tình huống.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng lái xe gắn máy và kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định của luật TTATGT đường bộ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh khối 11 của Trường THPT Hoằng Hóa 4 tham gia phần thực hành kỹ năng lái xe an toàn do cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn.

Trong chương trình, 532 học sinh khối 11 của Trường THPT Hoằng Hóa 4 còn được trực tiếp tham gia phần thực hành kỹ năng lái xe an toàn do cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn. Các em được hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; tư thế ngồi lái xe an toàn; kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đồng thời, học sinh được thực hành các bài sa hình như đi vòng số 8, đi trên đường thẳng, vượt chướng ngại vật và di chuyển qua đoạn đường gồ ghề.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã chỉ ra một số lỗi vi phạm phổ biến của học sinh hiện nay, như: không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng quy cách; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu; sử dụng điện thoại, ô, dù khi tham gia giao thông; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường...

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách cho các em học sinh.

Thông qua hoạt động này, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các em học sinh từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhất là việc hình thành từ sớm văn hóa, thói quen tham gia giao thông an toàn.

Trần Thọ - Hải Đăng