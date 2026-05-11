Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung

Trong Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 11/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp thứ 2.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp.

Diễn ra trong 12 ngày làm việc, với sự tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn và hệ trọng. Theo đó, đã tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu và phê chuẩn các chức danh; đồng thời, Quốc hội đã khẩn trương xây dựng thể chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm rất cao; đã tiến hành họp Phiên thứ Nhất để kiện toàn các chức danh, nhân sự các cơ quan của Quốc hội; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết; tổ chức các phiên họp đột xuất để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung cấp bách phát sinh, bổ sung gấp vào Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan liên quan, các vụ chuyên môn của Văn phòng Quốc hội đã hết sức tích cực, trách nhiệm cao, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận các đồng chí thôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội; các Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng tuy đã trúng cử là đại biểu Quốc hội nhưng vẫn thực hiện trách nhiệm đến cùng, giúp cho sự thành công của Kỳ họp.

“Tôi cũng rất mừng khi các đồng chí mới được Quốc hội bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt tay ngay vào công việc, điều hành các phiên họp chững chạc, được dư luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong buổi sáng 11/5. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm thời gian và chất lượng tài liệu gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phân rõ vai của Quốc hội, của Chính phủ... trong quá trình xây dựng pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các Kỳ họp thứ 9, thứ 10 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất chậm so với yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật, luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế vì hiện nay người dân và doanh nghiệp đang mong đợi sự hướng dẫn từ nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ.

Do chương trình phiên họp rất ngắn gọn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan trình bày súc tích, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu trọng tâm, trọng điểm vào các vấn đề; cơ quan trình xin ý kiến, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau để có phương án cụ thể.

