Thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 11/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 5/2026, thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin tại phiên họp cho biết, hiện các bước điều chỉnh quy hoạch đang được tỉnh thực hiện theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Dự kiến cuối tháng 5/2026 sẽ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để việc điều chỉnh quy hoạch phê duyệt đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu, tranh thủ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định Chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; Tờ trình về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2026. Hai nội dung này do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo và báo cáo tại phiên họp.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mục đích của việc xây dựng Chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ; tăng cường bảo vệ môi trường, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Theo đó, có 8 nhóm nội dung hỗ trợ được dự thảo Nghị quyết đưa ra, gồm: Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô để phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế của tỉnh; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới để phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ; hỗ trợ chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; hỗ trợ nuôi trồng thủy sản theo quy trình thực hành tốt (VietGAP, hữu cơ); hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; hạ tầng về môi trường trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trong sinh hoạt và trong sản xuất nông nghiệp phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Qua nghiên cứu dự thảo các tờ trình và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Việc ban hành Chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là cần thiết nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp bảo đảm sinh kế người dân, thúc đẩy giá trị của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào từng nhóm chính sách cụ thể; đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo chính sách, rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin hoàn thiện nội dung chính sách sát với yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí lưu ý, trong quá trình hoàn thiện dự thảo chính sách cần nghiên cứu, tính toán đến việc thực thi chính sách thu hút các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ để thực thi chính sách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc thẩm định Đề án “Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa vào Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa”; Tờ trình về việc thẩm định Đề án “Sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa”; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc