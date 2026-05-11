Mường Lát: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2026

Sáng 11/5, Đảng ủy xã Mường Lát phối hợp với Đảng ủy 7 xã trong khu vực tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2026 cho quần chúng ưu tú trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 91 học viên đến từ Đảng bộ 8 xã trong khu vực Mường Lát. Đây là những quần chúng ưu tú được các đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn, giới thiệu sau quá trình rèn luyện, phấn đấu tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày (từ 11/5 – 15/5), các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cùng một số nội dung chuyên đề khác theo quy định.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, từ đó tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng cũng góp phần tạo nguồn, bổ sung lực lượng đảng viên trẻ có chất lượng cho các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn khu vực Mường Lát trong thời gian tới.

Hồ Thuỷ (CTV)