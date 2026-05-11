Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI quy tụ đại biểu từ nhiều tầng lớp nhân dân

(Baothanhhoa.vn) - Với hơn 1.300 đại biểu tham dự, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua cơ cấu đại diện đa dạng về giới, dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực hoạt động.

Đại hội đại biểu Mặt trậnTổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển” với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức.

Cơ cấu đại biểu thể hiện rõ tính đại diện rộng rãi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Đại biểu nữ 381 vị, chiếm tỷ lệ 33,5%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 277 vị, chiếm 24,3%; đại biểu tôn giáo 218 vị, chiếm 19,2%; đại biểu là doanh nhân 157 vị, chiếm 13,8%; đại biểu cán bộ Mặt trận chuyên trách 352 vị, chiếm 30,9%; đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài 18 vị, chiếm 1,6%.

Thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 5/2026, thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
