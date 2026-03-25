Kỳ họp thứ nhất HĐND xã An Nông khóa XIX

Sáng 25/3, HĐND xã An Nông khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã An Nông đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,95%. Các cử tri trong xã đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 3 đại biểu HĐND tỉnh và 21 đại biểu HĐND xã với số phiếu tập trung cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã An Nông đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, trưởng và phó các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; ủy viên UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu tại kỳ họp.

Kết quả, ông Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã An Nông nhiệm kỳ 2026-2031; ông Phạm Văn Cương, Phó Chủ tịch HĐND xã An Nông nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã An Nông nhiệm kỳ 2026-2031; ông Hoàng Vũ Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Nông nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã An Nông nhiệm kỳ 2026-2031.

Tặng hoa và chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND xã An Nông.

Kỳ họp đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thông qua các nghị quyết, tờ trình quan trọng và một số nội dung khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Thùy Linh